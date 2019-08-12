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富爸開特斯拉「協助駕駛系統」飆公路　撞進大拖車瞬間…爆火燒成骨架車

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▲莫斯科發生一起特斯拉撞車後變火球意外。（圖／翻攝自IG／VK）

▲莫斯科發生一起特斯拉撞車後變火球意外。（圖／翻攝自IG／VK下同）

記者陳亭伃／綜合報導

現在人為追求便利，都會選擇「電動」、「自動」的高科技產品。特斯拉的出現，將電動車推向新的高峰，相對也伴隨風險。俄羅斯莫斯科日前一名父親開著特斯拉「Model 3」車款載著3名小孩奔馳在高速公路上，沒想到疑似因為協助駕駛系統判斷錯誤，導致直接撞進一輛大拖車，當場起火燃燒。

綜合俄媒報導，41歲的商人特列提亞科夫（Alexey Tretiyakov）當地時間10日晚間9點多，開著自己的愛車特斯拉帶著3個孩子奔馳在高速公路上，過程中將車子切換到「協助駕駛系統」並且開啟增強安全功能，從頭到尾也不曾將手離開方向盤。

▲莫斯科發生一起特斯拉撞車後變火球意外。（圖／翻攝自IG／VK）

▲特列提亞科夫與3個孩子因車禍受傷送醫。

或許是因為專注力相對較低，特列提亞科夫直到發現前方有大卡車時，已經來不及，車子的自動駕駛系統也沒有偵測到前方有車輛，整台車就直接撞上大拖車，接著起火燃燒並發出劇烈的爆炸聲，不斷彈出不明物體。

特列提亞科夫當時因為腿部受傷，路過的駕駛立刻下車協助脫困，並救出3名孩子，警消到場後立即將4人送醫急救。調查人員表示，這輛特斯拉可能切換成協助駕駛系統時，沒有辨識到前方的大車。所幸小孩子並沒有受到重傷，特列提亞科夫則是還有胸部傷勢，留院觀察。

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關鍵字：俄羅斯,莫斯科,特斯拉,起火

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