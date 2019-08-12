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美淫商監獄輕生「前囚犯打臉：不可能」　巡邏「詭譎空班30分」活體變屍體

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▲▼ 美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／路透）

▲艾普斯坦監獄內輕聲爆出陰謀論。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）日前因性招待政商界名流、涉嫌誘拐未成年從事性招待入獄服刑，沒想到10日竟傳出他在紐約曼哈頓監牢牢房內輕生，消息傳出不僅震驚全美，國際政商界也一陣嘩然。面對重刑監獄竟能如此容易「了結自我」，外界也指控獄方有極大的疏失，一名曾在曼哈頓監獄服刑的男子就表示，「艾普斯坦是絕對無法殺死自己的，因為管理相當嚴苛」。

管理嚴苛但艾普斯坦卻成功輕生？

該名曾在獄內服刑的男子表示，艾普斯坦在裡面屬於重囚犯照理說應有足夠的警力、戒護來關注，甚至監獄內看守的相當嚴密，幾乎不可能讓囚犯有可能走私或是想逃開監視做其他事情。對於外界揣測艾普斯坦的死是有「陰謀論」，男子表示不無可能，因為就連床單都是像薄薄的紙片，天花板如挑高一般，怎可能讓艾普斯坦有機會拿到繩索上吊。

此外，每隔9分鐘就會有獄警走過去，當時艾普斯坦就是被巡邏的獄警發現，據悉他在上月23日就有想要輕生的行為，當時被送醫後立刻被列入「自殺監控」，但在6天後又被放回一般房，如今發生悲劇，監獄也被抨擊行事太過於草率。

每隔9分鐘就該有巡視，卻空班了

艾普斯坦在案發當天早上7點被發現在牢房中沒有動靜，獄警上前關切才發現他早已沒有呼吸心跳，並且在脖子上找到勒痕，研判死因吊死。而早在之前，艾普斯坦就多次告訴看守人與其他囚犯，感覺有人想要置他於死地，但卻沒有人特別關注，最終還是傳出艾普斯坦死亡的消息。

按照監獄規定，看守的獄警平均9分鐘就該巡房，但艾普斯坦死亡當天，卻有長達30分鐘沒有人到他牢房巡視。消息人士指出，艾普斯坦在一次鬧過輕生後，後面適應的良好，實在沒有跡象顯示出他會再度輕生。

▲▼美國性醜聞富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）上吊緊急送醫，警察站在紐約長老會醫院曼哈頓下城分院外。（圖／路透）

▲美國性醜聞富商艾普斯坦吊緊急送醫，警察站在紐約長老會醫院曼哈頓下城分院外。（圖／路透）

所謂的陰謀論是柯林頓指使？

在艾普斯坦輕生消息傳出後，爆出的陰謀論「有人幫艾普斯坦了結生命」其中指使者就是柯林頓，其中的原因就是艾普斯坦掌握許多外界不知道的柯林頓秘辛，所以遭到滅口。福斯新聞政論家莫達克（Deroy Murdock）表示，在艾普斯坦在遭到逮捕後，不少政商名流、權貴都相當擔心自己的秘密被暴露，也難怪外界對於艾普斯坦「真正的死因」都相當好奇。

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關鍵字：jeffrey epstein,美國富商,權貴,輕生,曼哈頓監獄

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