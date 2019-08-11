新北大橋BMW不明原因自燃　雙門轎車燒精光女駕駛逃脫

▲吳姓女子駕駛BMW轎車行經新北大橋時，因不明原因起火自燃，被後方民眾拍下。（圖／記者趙永博翻攝）



記者趙永博／新北報導

連接新北市三重區與板橋區的新北大橋上，11日凌晨1時許發生一起火燒車意外。一名40歲左右的吳姓女子凌晨駕駛一輛BMW轎車，疑似因為不明原因車頭冒出白煙，吳女立即停靠路邊下車逃生。後方一名男性友人見狀立即下車協助報警，警消很快就趕抵現場，但轎車已陷入火海，最後由消防人員到場拉出水線，才將火勢撲滅，所幸這起意外並無造成人員傷亡。

據了解，吳女在11日凌晨1時許，與友人分乘多部車輛，行經新北環河快速道路，由三重往板橋方向緩慢行駛，就在經過新北大橋時，吳女所駕駛的BMW雙門轎車，車頭突然冒出白煙，隨後更冒出火光，嚇得吳女趕緊將車輛停放路肩下車逃命。

後方一名男性友人見狀，立刻下車協助並打電話報警，警方趕抵現場時，車輛早已陷入火海，員警還拿出車上的滅火器協助滅火，但仍無法撲滅猛烈的惡火，隨後消防員也趕抵現場，並拉出水線將火勢撲滅，而整輛車卻早被惡火燒得面目全非。

警方事後派請鑑識人員到場拍照採證，並對吳女進行酒測，目前已經排除酒駕嫌疑，但車輛燃燒的原因，還有待警消進一步調查後才能夠釐清。

▲消防人員趕抵前，車輛早已全面燃燒。（圖／記者趙永博翻攝）

▲警方在事故現場拉起封鎖線。（圖／記者趙永博攝）

▲消防人員檢查是否還有殘留火苗。（圖／記者趙永博攝）

▲BMW轎車後方車燈遭燒熔。（圖／記者趙永博攝）

▲▼轎車內部被燒得剩下骨架。（圖／記者趙永博攝）

▲車輛前方保險桿也遭燒熔。（圖／記者趙永博攝）

▲火燒車波及到橋上機車車道，後方機車紛紛停下等候火勢。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

