報廢車內築滿黃泥狀蜂巢...驚人影片曝光！ 網友驚呼：像在看恐怖片

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報廢車內築滿蜂巢！驚人影片曝光

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實習記者許祐誠／綜合報導

這畫面真的太驚人了！美國路易斯安那州（Louisiana）除蟲專家韋瑞特（Jude Verret），非常享受工作帶來的樂趣，常在臉書粉專上分享除蟲影片，日前他接到一件棘手訂單，任務是要移除一個佈滿轎車內裝的大黃蜂巢。他將整段移除過程拍攝成影片PO上臉書，上萬隻憤怒的大黃蜂飛舞的景象，讓網友忍不住驚呼「簡直就像在看恐怖片！」

據Heute.at報導，瑞特是一家「蜇刺創造」除蟲公司（Stinger Creations）的老闆，總部設置於摩根城（Morgan City），平常除了幫忙除蟲和養蜂外，也常在粉專上分享自己除蟲時遇到的驚人景象。上（7）月他就接到一件棘手案子，任務是清除一輛停在庭院中、住著上萬隻大黃蜂的灰色轎車內的蜂巢。

▼ 轎車四周全被大黃蜂所環繞，形成天然的防盜系統。（圖／翻攝自Youtube／Stinger Creations，下同）

▲▼路州捕蜂人。（圖／翻攝自Youtube／Stinger Creations）

從影片中可看到，院子內的灰色轎車四周全是大黃蜂，不停地環繞四周，瘋狂地叮咬和衝撞坐在駕駛座上的另一位捕蜂人。接著，當韋瑞特把鏡頭拉到車子內部後，沒想到映入眼簾的全是外形像「黃泥」的蜂巢，不僅冷氣口和儀表版全遭殃，連座椅和踏墊上也完全沒有空隙。

韋瑞特說，「你必須對牠們繃緊神經，因為讓牠們螫到你，是在美國遇到的最糟糕的事情」。接著他形容被螫到的感覺就像是受到「槍擊」，而且真的有可能發生死亡的悲劇，他這次之所以會接到這筆訂單，是因為之前歷經2次的暖冬，讓大黃蜂趁機迅速地擴建家園。

▼ 另一名捕蜂夥伴坐在駕駛座上，享受被蜂群包圍的快感。

▲▼路州捕蜂人。（圖／翻攝自Youtube／Stinger Creations）

▼ 汽車內裝幾乎被黃泥狀的蜂巢包覆。

▲▼路州捕蜂人。（圖／翻攝自Youtube／Stinger Creations）

▲▼路州捕蜂人。（圖／翻攝自Youtube／Stinger Creations）

幸運的是，最後韋瑞特和夥伴順利移除蜂巢，而且在全副武裝的準備下，沒有受到任何螫咬。影片曝光後，許多人紛紛驚呼「原來蜂巢可以長這麼大」、「好像恐怖片場景」、「如果我家出現蜂巢，我肯定會嚇壞」。不過，也有人看到大黃蜂四處飛行的模樣後表示「好療癒」、「很難親眼見證這麼多的蜜蜂」、「莫名地感到紓壓」、「所來這就是天然的防盜系統嗎」、「好奇開上街後會發生甚麼事」、「開上街，看看有誰要搭便車」。

事實上，韋瑞特之前也接到一筆也相當棘手的任務，當時他被要求清除一個「小冰箱」大小的大黃蜂巢。從他發布的影片可見，當時嗡嗡聲彷彿雨聲一般，大黃蜂數量更是驚人，這部影片也獲得數百萬的觀看次數。

▼ 韋瑞特當時清除蜂巢時，就像是經歷一場「暴蜂雨」。

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關鍵字：大黃蜂,韋瑞特,Jude Verret,北美要聞

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