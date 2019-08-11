影／取締闖紅燈…27歲男飛逃自撞浴血亡！2警被控追車遭函送　警方回應了

▲陳男在過彎時失控撞上民宅，整輛座車180度翻覆，當場慘死。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、莊智勝／台南報導

台南市一名27歲的陳姓男子9日凌晨3時許於安南區海佃、府安路口駕駛轎車闖越紅燈，當下安中派出所巡邏員警見狀，立即趨前欲攔查，豈料陳男見到警方卻加速逃逸，連闖第2個紅燈後在轉彎處失控撞上民宅翻車，當場慘死駕駛座。警方指出，當下為顧及安全，採用「追蹤稽查、尾隨待機」方式；後續2名執勤員警也被函送地檢署，釐清車禍肇責。

這起死亡車禍就發生在9日凌晨3時38分，當時陳男駕車外出，見道路人車稀少，便於海佃、府安路口闖越紅燈。碰巧安中派出所洪姓、許姓員警外出巡邏，見到陳男違規後立即趨前意欲盤查，示意陳男停車。

豈料陳男見到警方不但不停，還重踩油門加速逃逸，於前方路口第二次闖紅燈，但由於其車速過快，於彎道處時不慎失控，車頭猛力撞上民宅，瞬間塵土飛揚，陳男座車也180度翻覆、四腳朝天。後方員警見狀後急忙上前，發現駕駛座內滿是鮮血，立即撥打119求援，無奈陳男傷勢過於嚴重，經送醫搶救後仍然宣告不治身亡。

針對整起事故，有目擊者指控是警察在後方追車，才會造成意外。但台南市政府警察局第三分局澄清，警方在發現陳男第一次闖紅燈、加速駛離後，為顧及用路人安全，採取「追蹤稽查、尾隨待機」方式，與陳男座車保持安全距離，沿途蒐證違規態樣；且陳男第二次闖紅燈時，2名員警有先在路口停等7秒後才追上前，到場後卻見陳男已經翻車。

為釐清肇責歸屬，警方已經洪員、許員函送地檢署，由檢察官釐清相關刑責，未來恐也得面臨民事賠償部分。但警方強調，經初步調查，同仁執法過程無違失，警方也支持同仁執法，亦成立專案小組，給予同仁應有的協助與關懷，目前已經啟動律師團協助，請基層員警放心執法，取締闖紅燈絕不會因噎廢食。

►27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡！目擊者控：警車在後追 警：有先停等7秒

▲撞擊瞬間力道相當強大，現場塵土飛揚。（圖／東森新聞）

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