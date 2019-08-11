　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／取締闖紅燈…27歲男飛逃自撞浴血亡！2警被控追車遭函送　警方回應了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台南警方取締闖紅燈，駕駛飛逃翻車亡。（圖／記者洪正達翻攝）

▲陳男在過彎時失控撞上民宅，整輛座車180度翻覆，當場慘死。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、莊智勝／台南報導

台南市一名27歲的陳姓男子9日凌晨3時許於安南區海佃、府安路口駕駛轎車闖越紅燈，當下安中派出所巡邏員警見狀，立即趨前欲攔查，豈料陳男見到警方卻加速逃逸，連闖第2個紅燈後在轉彎處失控撞上民宅翻車，當場慘死駕駛座。警方指出，當下為顧及安全，採用「追蹤稽查、尾隨待機」方式；後續2名執勤員警也被函送地檢署，釐清車禍肇責。

這起死亡車禍就發生在9日凌晨3時38分，當時陳男駕車外出，見道路人車稀少，便於海佃、府安路口闖越紅燈。碰巧安中派出所洪姓、許姓員警外出巡邏，見到陳男違規後立即趨前意欲盤查，示意陳男停車。

豈料陳男見到警方不但不停，還重踩油門加速逃逸，於前方路口第二次闖紅燈，但由於其車速過快，於彎道處時不慎失控，車頭猛力撞上民宅，瞬間塵土飛揚，陳男座車也180度翻覆、四腳朝天。後方員警見狀後急忙上前，發現駕駛座內滿是鮮血，立即撥打119求援，無奈陳男傷勢過於嚴重，經送醫搶救後仍然宣告不治身亡。

針對整起事故，有目擊者指控是警察在後方追車，才會造成意外。但台南市政府警察局第三分局澄清，警方在發現陳男第一次闖紅燈、加速駛離後，為顧及用路人安全，採取「追蹤稽查、尾隨待機」方式，與陳男座車保持安全距離，沿途蒐證違規態樣；且陳男第二次闖紅燈時，2名員警有先在路口停等7秒後才追上前，到場後卻見陳男已經翻車。

為釐清肇責歸屬，警方已經洪員、許員函送地檢署，由檢察官釐清相關刑責，未來恐也得面臨民事賠償部分。但警方強調，經初步調查，同仁執法過程無違失，警方也支持同仁執法，亦成立專案小組，給予同仁應有的協助與關懷，目前已經啟動律師團協助，請基層員警放心執法，取締闖紅燈絕不會因噎廢食。

►27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡！目擊者控：警車在後追　警：有先停等7秒

27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡！目擊者控：警車在後追　警：有先停等7秒。（圖／東森新聞）

▲撞擊瞬間力道相當強大，現場塵土飛揚。（圖／東森新聞）

>

ET快訊
阿信招認「主動傳簡訊給Jolin」　親PO合照曝進度：不要再
台北Airbnb老闆迷昏2男　「扮棉被爬上床」他下面爆痛
快訊／麥莉、雷神弟宣布離婚！結束8個月短命婚姻

關鍵字：台南,闖紅燈,自撞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女友跟他夜遊「還幫接電話」　台中醋男大怒「撂人痛毆」5人受傷

北投路口2車相撞！貨車運將清晨送豆干　「彈飛車外」命危搶救中

鳳山街頭凌晨傳槍聲！囂張男「邊騎車邊開槍」嚇壞路人

影／取締闖紅燈…27歲男飛逃自撞浴血亡！2警被控追車遭函送　警方回應了

三重工廠外氮氣槽氣體外洩　緊鄰加油站大批消防員戒備

新北大橋BMW不明原因自燃　雙門轎車燒精光女駕駛逃脫

快訊／美食平台foodpanda「外送機車起火」！惡臭焦煙狂竄　燒到剩骨架

獨／佛系警放任醉男鬧大街60分　民譏：無作為！警察塑膠做的？

Airbnb老闆迷昏2男！　「扮棉被爬上床」他下面爆痛醒：老婆help

影／27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡！目擊者控：警車在後追　警：有先停等7秒

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

保全颱風天被吹倒「重摔3圈」 躺人行道2分鐘...網心疼集氣

好想瘦！正妹「水煮蛋減肥法」17天狂鏟4.1kg網推：求菜單

金齁甲！日本男友初嚐台式早餐 大讚蘿蔔糕、炒泡麵：難怪會胖

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

女友跟他夜遊「還幫接電話」　台中醋男大怒「撂人痛毆」5人受傷

北投路口2車相撞！貨車運將清晨送豆干　「彈飛車外」命危搶救中

鳳山街頭凌晨傳槍聲！囂張男「邊騎車邊開槍」嚇壞路人

影／取締闖紅燈…27歲男飛逃自撞浴血亡！2警被控追車遭函送　警方回應了

三重工廠外氮氣槽氣體外洩　緊鄰加油站大批消防員戒備

新北大橋BMW不明原因自燃　雙門轎車燒精光女駕駛逃脫

快訊／美食平台foodpanda「外送機車起火」！惡臭焦煙狂竄　燒到剩骨架

獨／佛系警放任醉男鬧大街60分　民譏：無作為！警察塑膠做的？

Airbnb老闆迷昏2男！　「扮棉被爬上床」他下面爆痛醒：老婆help

影／27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡！目擊者控：警車在後追　警：有先停等7秒

綠營籲區域立委結盟　柯文哲：五年前這樣講還會想想看⋯

友狂打賴琳恩電話「藏老公調情告白」！　陳乃榮揭曉驚喜大禮…女網友超羨慕

值夜班幽會愛愛！YouTuber真實揭密　英兒童護理師：走廊那頭有辦公室…

臨海全市被淹千人受困！古城門猛灌入　當局：嚴防「超歷史大洪水」

女友跟他夜遊「還幫接電話」　台中醋男大怒「撂人痛毆」5人受傷

1秒變臉！　喜樂蒂聽到「洗澡」像見鬼...瞪眼狂掙扎：休想

高雄神農路下雨就淹水　網揭神秘真相「淹水很正常」

奧斯塔羅12星座一周運勢0812-0818　射手、雙魚當心瘦了荷包

想穿回早已穿不下的褲子？起床到早餐前...花10分鐘做這3件事吧！

「稻草冷氣機」爆紅！印度賣到缺貨　只要台幣1400元

猥褻女友16歲妹！後面騎上解內衣　 抱上床才收手...法院判：尚能清醒

社會熱門新聞

影／同僚怒爆23歲女警「上涼班..

人妻床戰冷氣工人　綠帽夫一問崩..

27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡..

突開車門害死女騎士　車禍畫面曝..

已婚副所長與小女警傳不倫戀

Airbnb老闆迷昏2男！「扮..

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤..

國小10年前制服　死者找到回家..

萬里鴿舍不明原因起火　近百賽鴿..

突開車門害噴飛　女騎士撞3車被..

追北捷正妹被拒！他PO網：交往..

送貨員收130元運費　遭男痛毆..

穿10年前國小制服　男浮屍倒臥..

警大新生報到　9成錄取國立大學..

更多熱門

相關新聞

新北大橋BMW疑自燃　雙門轎車燒光

連接新北市三重區與板橋區的新北大橋上，11日凌晨1時許發生一起火燒車意外。一名40歲左右的吳姓女子凌晨駕駛一輛BMW轎車，疑似因為不明原因車頭冒出白煙，吳女立即停靠路邊下車逃生。後方一名男性友人見狀立即下車協助報警，警消很快就趕抵現場，但轎車已陷入火海，最後由消防人員到場拉出水線，才將火勢撲滅，所幸這起意外並無造成人員傷亡。

27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡！民控：警察追車

台南創造力資優小小研究者

「2019 六都電競爭霸戰」代表賽台南開打

台南七股「七寶宴」豐盛上桌

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

影／同僚怒爆23歲女警「上涼班」內幕

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

盤點亞洲8大猛鬼傳說飯店　台灣有3間

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗倒掉

即／港警尖沙咀逮捕國泰空姐

人妻床戰冷氣工人　綠帽夫一問崩潰暴瘦

27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡！民控：警察追車

E罩杯女星無P照　下半身成亮點

更多

最夯影音

更多

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面