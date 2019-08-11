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女賊偷番茄醬！一出餐廳秒被車撞...她嚇到買2瓶還回去

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▲▼偷番茄醬。（圖／翻攝自Facebook／Lacey Township Chatter）

▲小偷竟順手牽羊番茄醬立刻遭到「現世報」。（圖／翻攝自Facebook／Lacey Township Chatter）

實習記者賴韻如／綜合報導

俗話說「人在做天在看」，任何時候都一定要記住存善心、做善事！美國紐澤西州一名小偷日前道餐廳用餐時，竟順手牽羊帶走了桌上的番茄醬，不料一出餐廳後馬上被車撞，嚇得她趕緊去買2瓶全新的番茄醬還回餐廳，還另外附上一張「超誠實道歉紙條」。

據CNN報導，一名女子日前前往柏金斯餐廳烘培坊（Perkins Restaurant & Bakery）用餐，在離開時將桌上的番茄醬給偷走，沒想到隨即遇到「現世報」，一出餐廳的幾個小時後，她馬上就被車撞，更遭遇接二連三的各種衰事，最後她決定去沃爾瑪購買2瓶全新番茄醬，偷偷回到餐廳歸還，並留下道歉紙條，希望能獲得餐廳老闆的原諒。

餐廳老闆狄雷歐（Maria DiLeo）於7日將這張紙條內容公開至臉書「Lacey Township Chatter」社團中，照片內共有一張紙條、2瓶番茄醬，以及購買蕃茄醬的收據。紙條內寫道，「幾個禮拜前，我偷了你們一瓶番茄醬，沒想到之後就有人撞上我的車，而且我的事業、運氣和生活也開始變得一團糟。我希望歸還2瓶全新番茄醬可以讓我的生活恢復正常，並且得到原諒，不再有罪惡感。」紙條末端不僅深深致歉，更署名自己為「一個糟糕的人」。

狄雷歐表示，當時看到這張紙條，完全沒有感到憤怒，反而很同情這名小偷，「從小偷的字跡判斷，她應該是個女孩，而且我猜只有17歲、18歲、19歲，所以我覺得非常過意不去。」狄雷歐說，她已經原諒這名小偷，希望她不要再有罪惡感，甚至願意提供她工作機會，「因為會這樣做的人，絕對不是個糟糕的人，而是誠實的人。」

事情曝光後，就連番茄醬的生產公司「亨氏食品」（Heinz）也於8日在官方推特發文稱讚該小偷，並表示，「我們願意幫你負擔修車費，請私訊我們，我們會保密您的身份。」「亨氏食品」也於2天後再度發文表示，「好消息！我們找到了這名勇於認錯的番茄醬小偷，感謝所有幫助宣傳的人。」

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關鍵字：番茄醬,Heinz,Maria DiLeo,北美要聞

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