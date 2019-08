女賊偷番茄醬！一出餐廳秒被車撞...她嚇到買2瓶還回去

▲小偷竟順手牽羊番茄醬立刻遭到「現世報」。(圖/翻攝自Facebook/Lacey Township Chatter)



實習記者賴韻如/綜合報導

俗話說「人在做天在看」,任何時候都一定要記住存善心、做善事!美國紐澤西州一名小偷日前道餐廳用餐時,竟順手牽羊帶走了桌上的番茄醬,不料一出餐廳後馬上被車撞,嚇得她趕緊去買2瓶全新的番茄醬還回餐廳,還另外附上一張「超誠實道歉紙條」。

據CNN報導,一名女子日前前往柏金斯餐廳烘培坊(Perkins Restaurant & Bakery)用餐,在離開時將桌上的番茄醬給偷走,沒想到隨即遇到「現世報」,一出餐廳的幾個小時後,她馬上就被車撞,更遭遇接二連三的各種衰事,最後她決定去沃爾瑪購買2瓶全新番茄醬,偷偷回到餐廳歸還,並留下道歉紙條,希望能獲得餐廳老闆的原諒。

餐廳老闆狄雷歐(Maria DiLeo)於7日將這張紙條內容公開至臉書「Lacey Township Chatter」社團中,照片內共有一張紙條、2瓶番茄醬,以及購買蕃茄醬的收據。紙條內寫道,「幾個禮拜前,我偷了你們一瓶番茄醬,沒想到之後就有人撞上我的車,而且我的事業、運氣和生活也開始變得一團糟。我希望歸還2瓶全新番茄醬可以讓我的生活恢復正常,並且得到原諒,不再有罪惡感。」紙條末端不僅深深致歉,更署名自己為「一個糟糕的人」。

狄雷歐表示,當時看到這張紙條,完全沒有感到憤怒,反而很同情這名小偷,「從小偷的字跡判斷,她應該是個女孩,而且我猜只有17歲、18歲、19歲,所以我覺得非常過意不去。」狄雷歐說,她已經原諒這名小偷,希望她不要再有罪惡感,甚至願意提供她工作機會,「因為會這樣做的人,絕對不是個糟糕的人,而是誠實的人。」

Reformed Ketchup Thief,

We get it, Heinz makes you do crazy things. In honor of your good Ketchup Karma, we’d love to help you with your car damages. DM us. We’ll keep your identity top secret.