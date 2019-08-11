民雄爆連續毒狗！歐告「脫肛」躺草叢慘死　他曝：有10多隻遭殃...引眾怒

▲▼嘉義民雄發生毒狗案。（圖／翻攝自Facebook／吳育才，下同）

記者戴若涵／綜合報導

嘉義民雄鄉疑似出現毒狗案！日前有網友PO文，民雄鄉頂崙村10多隻家犬、浪犬相繼中毒身亡，甚至連村長家的狗狗也難以倖免，原PO趕緊呼籲飼主們要提高警覺，保護好自己的毛小孩。不少網友看到後氣得群起圍剿，直說兇手會「不得善終」！

日前嘉義市動物守護協會理事長吳育才在臉書上發文指出，民雄鄉6日疑似發生連續毒狗案件，當地10幾隻家犬、浪犬相繼中毒身亡，甚至連村長家自己的狗狗也被毒殺身亡。

他前往民雄頂崙村訪談後發現，這起案件數量大、範圍廣，但由於證據不足還無法逮到凶手，目前已完成追回大體、訪談民眾、冰存証據、報案等工作。

吳育才呼籲飼主，在案件有進展前千萬小心，近期外出時要使用牽繩，也不可給毛孩碰觸路邊不明的物品，「請大家保護好孩子們」，並懇請有相關消息的愛心人士能提供資訊，最後他也隔空喊話毒狗者，「您可以不喜歡但不可以傷害，違法就是不對」。

PO文及照片曝光後，不少網友氣得直罵，「可惡！會有惡報！」、「又有靠北么壽垃圾人」、「為什麼要傷害這些孩子」、「會有報應的，以前我家這邊有位阿伯毒了附近好幾十隻狗，幾年後他自己喝農藥自殺了！」、「心好痛」、「人神共憤！」。

▲▼吳育才指出，有10多隻家犬、浪犬遭殃。（圖／翻攝自Facebook／吳育才，下同）