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無法對丈夫坦承被性侵⋯她5歲陰影獨撐到23歲　意義療法解鎖內心世界

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▲▼示意圖,性侵,挫折,暴力,女性,恐怖,情緒,床,社會,侵犯,哭泣,拒絕,恐懼。（圖／123RF）

▲一位女性自5歲被性侵，長大成人步入婚姻後，無法對丈夫坦承過往，也影響彼此的親密行為。（示意圖，非當事人／123RF）

文／伍衛．波薛麥爾（Prof. Dr. Uwe Böschemeyer）

摘自／遠流出版《當時無法說出口》

我永遠無法習慣門診裡的某些課題，其中最難接受的是虐待。一個人侵犯他人，而且顯然不了解他的粗暴，致使對方的生活受到嚴重干擾，甚至可能摧毀對方的生命。

我不得已讓她等了20分鐘，因為我有個「急診」。我向她鄭重致歉，但她只是輕聲地說：「沒關係。」

請繼續往下閱讀...

我問她，什麼事讓她來找我，她沒看我，只是失神一般望著前方。我詢問她一路上是否舟車勞頓，好讓她容易進入情況，於是我們慢慢開始談話。

這位女士23歲，已婚，有兩個孩子，有個半天的工作。「什麼事讓我來找您？」她重新接上我的話，接著說：「我有個很棒的丈夫，英俊、聰明、事業成功，許多人喜歡他，我非常愛他。但是我─我再也無法和他行房，而且我也知道為什麼。」她坐直身子，看著我：「我丈夫完全沒做錯事，他對我很好，絲毫沒責備我。我有時知道他想要我，但是我做不到。」

「您大概知道自己為何做不到嗎？」我謹慎地問她，她羞赧地側看著我，告訴我她的故事：從前放假的時候，她經常和雙親一起到祖父母家作客，他們擁有一家漂亮的旅館。祖母在她口中是個可親的人，她把祖母描述得那麼詳細，讓我不禁問她：「那祖父呢？」她低語：「因為他，我才會來這裡。」

她說起祖父曾經多次性侵她。第一次她5歲，最後一次，她10歲。難道她不能立刻告訴雙親「那件事」？不能，因為祖父再三叮嚀，如果她告訴任何人一個字，就把她丟進附近的河裡。「我那時好怕他！」

「您的丈夫——他知道您的經歷嗎？」

「不知道。面對他，我總覺得自己很髒，沒有價值。以前我經常想，我應該去當妓女。我什麼都沒有對他說，因為我害怕他會離開我。」靜默。

「抱歉，」我又展開對話，「您怎麼忍受這麼久，都沒有告訴丈夫自己被性侵的事？」她於是說起她如何認識她丈夫，學著去愛他，以及他在報紙上看到類似「案例」時，他總說：「我大概會殺了這傢伙！」此後她雖然一再「醞釀」想對他全盤托出，但是每次勇氣都離她而去。

「我可以問一下，這麼長的時間，您都怎麼過的？」

「我過去和現在都覺得寂寞，對於我們沒有正常的婚姻生活感到哀傷，我丈夫和我之間產生一道不可見的鴻溝，而我無法告訴他為什麼我是這個樣子。有時我靠在他的肩膀上哭泣，他會撫著我的頭髮說：『一切都會好起來，一切都會好起來的。』」

「那麼，」我問她：「如果您能夠對他說：『我愛你，但是我不能再繼續瞞著你該知道的事情。』會怎樣呢？」

她再次前來的時候，心情非常鬱悶。她兩晚徹夜未眠之後決定告訴丈夫「一切」也思考過丈夫可能離開的風險。「反正我不管怎樣都孤單。」她倔強地補充。

「如果您丈夫的舉止完全不如您所想像，好比他根本什麼都沒說，只是靜靜地擁抱您呢？」

「那會美好得不像真的。」她笑著，同時也哭出來。

在她實現她的決定之前，我們還需要一連串的諮商。那麼她丈夫呢？不僅他的妻子，他也需要一些時間，好讓彼此在身體上及心靈上習慣對方。過去，因為雙方從不曾把愛當賭注，未來，他們終究還是會找回彼此。

省思

女性被男性侵犯的頻率多高啊！多少女性卻沒有說出口，為什麼不？因為許多人無法說出來。但是如果她們不說，她們可能滯留在這麼殘酷的經歷裡受到束縛，內心「無法擺脫」這些施虐者。憤怒和恨意，加上奇怪的罪惡感，都會一直留存著。事件一再主宰夢境，性侵牽制這些女性的生命。如果沒有深入面對、思考這種殘酷經歷，心靈不管向內或向外，都會封閉起來。

性侵和強暴是違反人性的行為，不論在何種情況下都不應隱忍。這些行為不僅是個人問題，也是社會問題。因此媒體不僅報導事件本身─媒體在這方面說得夠多了─重要的是，也必須比從前更加深入探討這些罪行的肇因。

受到侵犯的女性前來求助於我，我（當然）會讓她自行決定想告訴我什麼，也許不是一次全部說完，也許有些晚幾次再說。在我看來，最重要的協助方式是找出她們的「價值想像」，這是一種治療創傷的謹慎方式。「價值想像」是刻意進入無意識領域的途徑，無意識乃是人類價值的根源所在。

這些價值，好比自由、愛、勇氣、善以及憤怒，當我們把這些價值作為行為準則時，這些價值就化身為人，像個人物，輪廓清楚、充滿感受，非常有力。在這些價值或是其他類似的內在虛擬人物保護之下，當受害的女性回溯從前發生的事件，做出她當時沒有能力去做的行為。原則上，需要好幾次價值想像的模擬。

▲▼當時無法說出口：「意義療法」給你坦誠的勇氣，解開束縛不再沉默，迎向自由的人生 。（圖／遠流出版提供）

★本文引自遠流出版《當時無法說出口》一書。作者伍衛．波薛麥爾（Prof. Dr. Uwe Böschemeyer），是德國暢銷書作家，也是醫學教授、心理治療師，師承維克多．法蘭可（Viktor E. Frankl）創立的「意義療法」(Logotherapy)，引導人們探索生命存在的價值與意義，並以積極的態度來確立生活目標、正向面對生活。

常常我們有些想法、感覺及恐懼想要告訴他人，卻一個字也說不出來。因為擔心對方的反應，因為羞愧，或是因為不想傷害談話對象。「沉默」對人際關係會造成多大的傷害，時常要經年累月之後才看得出來，而我們從外在很難判斷，為何對方把祕密藏在心裡許久，卻沒有勇氣說出口。

此書透過16個案例，鼓勵讀者探究自己那些「說不出口」的原因，將被壓抑的、超過個人心靈所能承擔的事件、經歷托付給某個人，甚至是應該知道的那個人，讓彼此獲得更深層的理解。因為，唯有我們解開痛苦記憶的束縛，我們才能更堅定而自由的生活。

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