「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下！死後164天竟被瘋狂催債

▲21歲女演員跳樓身亡。（圖／翻攝自紅星新聞）



大陸中心／柯振中報導

陝西西安一名21歲的舞蹈女演員馮女日前疑似上網借貸後，換不出欠款，留下了寫有「爸媽，對不起…」的遺書，從租屋大樓17樓跳下身亡。馮女的父親10日表示，自己在整理女的遺物時，意外發現女兒1個月裡竟有20天都要還錢，而且女兒過世已164天，手機還是不斷收到討債訊息，讓他相當痛苦，也非常心疼。

綜合陸媒報導，死者馮女在西安某舞團工作，今年2月26日從租屋大樓17樓墜下身亡。馮女父親馮遠接獲消息，完全不敢置信，「我怎麼也不相信開朗樂觀的女兒會去選擇自殺…」

▼21歲的馮女墜17樓身亡。（圖／翻攝自《看看新聞》）



馮遠指出，他在收拾女兒遺物時，發現女兒在手機留下了一段話，「對不起！我應該是如此灑脫之人，但我還是患有抑鬱症，我對不起所有人。抱歉！我真的覺得夠了，幸虧我不是獨生子女。爸媽，對不起！我是自願的，不怪任何人，我希望我永遠都是善良的，包括靈魂。」

此外，馮遠說，他在女兒租屋處中，找到了寫滿還款訊息的筆記，「有3張手寫帳單，一個月里有20天都要還款，涉及多個平台。」他說到，女兒獨自揹了3年的網路貸款，首筆金額是4000元（人民幣，以下同，約新台幣17800元），但3年後加上利息竟要還17萬元。

令他更生氣的是，女兒身亡至今已164天，但手機仍每天不斷接到催債電話，甚至有人在電話中恐嚇、謾罵，讓他相當心疼，「女兒生前經歷了多大的痛苦。」馮遠說，自己立刻將證據交給警方，希望警方能還給女兒一個公道，將這些網貸公司的放貸人員繩之以法。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼馮遠指出，自己能做的，只是隔幾天問警方，案件是否有進展。