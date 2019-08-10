2020國民黨會是一場硬戰！金溥聰酸「所有重要人物都蹭館長」

▲金溥聰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國安會前秘書長金溥聰2015年因健康因素隱退政壇，鮮少出現在螢光幕前，現為電台節目主持人。近日金溥聰與妻子周慧婷接受談話性節目專訪。2020大選將至對於國民黨局勢，金溥聰表示，「會是一場硬戰」，並質疑「不少檯面上的重要人物都必須蹭館長」，對此表示不以為然。

金溥聰曾任政大新聞系副教授、北市府新聞處處長、台北市副市長，駐美大使、國安會秘書長、總統府資政，是前總統馬英九執政時期的重要幕僚。因發言犀利，外界常以「金小刀」稱之。2015年因健康因素，隱退政壇，這4年來較少出現在媒體版面，現為中廣流行網《周末煉金術》主持人。

對於丈夫是否還會回到政治，周慧婷先是看著丈夫笑說「不會吧！」主持人李四端問「如果有機會，你什麼態度呢？你的立場是什麼？」金溥聰搶著說，「沒有，這我來講，因為她沒有辦法決定我，這是她常講的，在政治上面，她沒辦法決定我的取捨」。

金溥聰話一說完，主持人李四端聽了直說「我覺得剛剛從買菜達人，你現在開始變了一個人」，現場一陣笑聲，金溥聰說「回到政治！」李四端笑說「那個界線馬上出來了！」

金溥聰覺得，投入政治的決定，不是時機的問題，「要看是什麼樣的工作，我能不能有加分？我還是進去只是扣分？另外一個就是共事的人是誰？你如果去共事的人，是你沒有辦法覺得自己有發揮的空間的時候，那我就會很清楚地告訴自己說不要踏入。」李四端問說「這就是你現在的答案？」金溥聰肯定地說「對！」李四端又問說「目前沒有合適的？」

金溥聰回應，現在這個政治非常詭譎，已經進入新的世代，現在網路媒體出現後，每個人在談論事情都認為自己看到的是真相的全部，但其實真相是一面破碎成很多小碎片，但每一個人撿起那個小碎片，都已為自己看到了真相的全部。

金溥聰指出，這些人在看事情、做判斷的時候，都是「所謂的固執也好，主觀也好，那你看到現在政壇我這樣形容好了，當所有檯面上許多重要人物，都必須蹭館長的時候，我就覺得這個實在是，不是一個好的這個．．．不去蹭館長的，就是我第一個願意去追隨的人，或者是願意去合作的人」。

2020大選將至，如何看待目前國民黨的局勢？金溥聰僅保守表示「會是一場硬戰！」有別於過往在政壇上犀利的發言。李四端問說，外界俗稱「金小刀」是否將刀收起來了？金溥聰則說「早已入鞘。」