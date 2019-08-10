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社會 社會焦點 保障人權

基隆市3強盜連搶2名身障者　持刀架脖子「拿錢來」警火速逮人

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市市區10日凌晨驚傳2起搶奪案，2名身障人士遭3名男子攔下，把刀架在2人脖子上，搶走身上財物，警方獲報後，調閱監視器，清晨循線將3名男子帶回忠二路派出所偵訊，3名男子被逮後竟稱：「沒錢喝酒才搶！」

▲ 基隆市區凌晨驚傳2起當街搶奪案 3惡煞男持刀連搶身障路人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆市區凌晨驚傳2起當街搶奪案，3惡煞男持刀連搶身障路人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

10日凌晨1時許，一名身障人士走至基隆市忠二路、孝四路口天橋返家時，被3名戴口罩惡煞攔下，其中一名歹徒持刀架在他脖子上，他奮力反抗，口袋內錢包有現金1000元、家中鑰匙、手機被搶奪走。1小時後，另一名身障人士在忠一路仁祥醫院前椅子上休息時，同樣遭3名男子攔下，持刀架住脖子後，搶走他身上的包包，內含現金400元、雙證件、印章，搶奪後逃逸。

警方獲報後，旋即成立專案小組，積極過濾案發地周邊監視器，3名歹徒得手後，在火車站附近旅館投宿，並在清晨循線將3名男子逮捕，帶回基警第一分局忠二路派出所偵訊，警訊後將3人依加重強盜及搶奪等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基警第一分局副分局長林詔徹表示，呼籲民眾深夜在外行動應特別注意自身安全，身障人士更應攜伴同行並提高警覺，如發現可疑人、車，請立即向警方舉報，以確保自身安全。

▲ 基隆市區凌晨驚傳2起當街搶奪案 3惡煞男持刀連搶身障路人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 3惡煞男持刀連搶身障路人得手後，在火車站附近旅館投宿。

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關鍵字：基隆,市區,搶奪

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