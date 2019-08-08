喜獲龍鳳胎FB甜喊：心裡滿滿　陽光男教師停車場墜樓亡...父親節成忌日

▲基隆市信二路停車場發生墜樓事件。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／採訪報導

基隆市信二路停車場8日上午9時許發生一起意外！一名35歲鄧姓男子被發現墜落消防隊後方停車場，警方獲報到場後發現，鄧男已明顯死亡，並在13樓停車場發現鄧男座車，車內還有一名熟睡的1歲男童。死者1個月前才在PO文「身體很疲累，心裡滿滿的」，不料如今卻發生憾事！

死者鄧男父親節一早開車載著龍鳳胎的1歲兒子前往基隆信二路停車場，8時40分左右一路開上13樓停放，但不久後卻被人發現墜落在消防隊後方停車場，當場慘死，而1歲兒子則在後座嬰兒座椅上熟睡，車輛副駕駛座車窗則留有一小縫隙透氣。

▲▼事發時鄧男1歲兒在車內睡覺。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方趕緊通知家屬到場認屍，至於1歲男童則暫時交由社工人員安置。據了解，鄧男去年才透過試管產下一對可愛的雙胞胎，8日上午與妻子發生爭執後，便自行開車出門。警方調閱監視器發現，鄧男曾翻越欄杆又翻回停車場內，不料，9時許仍發生憾事。

從死者臉書可發現，鄧男時常PO出一雙兒女的照片，與妻子也相當甜蜜，狀似幸福滿滿、相當融洽，7月9日還曾發文表示，送父母及孩子去坐高鐵，「身體很疲累，心裡滿滿的」，如今卻在父親節當天離世，留下愛妻及一對可愛兒女。

▲鄧男曾翻過欄杆又翻回。（圖／記者郭世賢翻攝）

《ETtoday東森新聞雲》詢問到鄧男大學鄭姓學姊，對方得知消息感到非常不敢置信，表示「他個性非常陽光，在大學時期就是校內的活躍人物，非常搞笑，像諧星一樣的一個人」，擔任教師後還曾參加全國語文競賽國語朗讀項目，榮獲前6名佳績，不久前鄧男才在臉書雙胞胎社團中發文詢問，即將滿1歲的龍鳳胎要進行抓周儀式，有沒有推薦的店家，如今卻發生憾事，讓鄭姓學姊忍不住直呼，「怎麼會這樣......」。

▲警方赴現場勘驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

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