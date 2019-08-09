一芳水果茶風波！CoCo接連表態　貢茶：支持一國兩制

▲貢茶門市。（圖／翻攝貢茶GONG CHA臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

繼一芳台灣水果茶的風波後，大陸網友紛紛點名了幾間黑名單，包括COCO都可、貢茶、一點點（50嵐）、鲜芋仙和85度C。然而，台灣貢茶今（9）日在微博上指出，堅決支持一國兩制，香港是中國不可分割的一部分。對此，不少台灣網友紛紛表示「全都抵制起來」、「看來台灣生活要變健康一點了」。

▲貢茶表態支持一國兩制。（圖／翻攝台灣貢茶微博截圖）

不僅如此，貢茶在中國註冊的公司「四雲奶蓋貢茶中國」早在7日就發了聲明說，針對近日部分網友認為他們支持台獨港獨、分裂中國等不實言論，「四雲奶蓋始終堅持一個中國原則，遵守國家政策，並感謝大家一直以來的支持和關注。」

聲明發布後，有不少台灣網友點出關鍵說「貢茶是韓國廠商啦」、「這家早就被韓國收購了」；但還是很多人要抵制，「所有飲料都不要喝」、「全部抵制起來最乾脆」、「看來台灣生活要變健康一點了」、「本來就不喝這間，難喝的要死」。

據悉，貢茶（Gong Cha）國際股份有限公司2006年創立於高雄，2009年於香港建立首間海外分店，之後迅速擴張到亞洲、澳洲、北美洲等地，全球有1500間分店。但是，韓國貢茶公司2016年買下台灣母公司約70%股權，並計畫將貢茶打造成茶界的星巴克。

此外，CoCo都可日前也因明細上出現「香港人加油」的字樣，被大陸網友砲轟，緊急在9日貼出聲明指出經查證是員工個人行為，與上級管理人員無關，並說他們堅決服從與支持國家法規政策，其中當然包括香港地區是中華人民共和國不可分割的一部分，此間沒有任何模糊空間。