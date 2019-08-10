快訊／表態「中國台灣」引網友罷喝　珍煮丹聲明：品牌遭大陸仿冒

記者蔡玟君／台北報導

兩岸手搖飲之亂越演越烈，有網友整理出13家手搖飲表態發表如「源自中國台灣」、「中國台灣，中國香港」言論，引起台灣網友發起罷喝行動。被點名之一的「珍煮丹」今（10日）緊急在臉書發表全球聲明，表示是品牌遭仿冒，目前已啟動法律追溯程序。

▲珍煮丹今日在臉書發表全球聲明，指出品牌遭仿冒。（圖／翻攝珍煮丹粉專）



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▲珍煮丹在聲明貼文中發表的圖片，發佈後按讚馬上破百。（圖／翻攝自珍煮丹粉專）



珍煮丹台灣全球總部聲明：

感謝所有一直以來支持珍煮丹的消費者，剛收到非我方傳遞的誤導消息，我方在此嚴正申明並斥責，此消息已嚴重影響珍煮丹品牌形象，造成長久以來支持珍煮丹品牌的消費者困惑。

此仿冒官網http://www.gdmingcha.com/ 為中國招商公司自行架設及建立的網站，網站上所有資訊來源皆是抄襲珍煮丹總部官方網站，從未經過我方認證即核可，且此報導及網站店舖裝潢、風格、產品，皆並非與珍煮丹品牌形象相符，我方已啟動法律追訴，目前並持續與律師聯繫及追溯進一步求償責任

珍煮丹品牌台灣總部官網 https://www.jenjudan.com/ 品牌自民國99年成立後持續秉持著核心理念「將珍珠煮成仙丹的精神，成為現在的珍煮丹。」 因為初衷，所以我們堅持不放棄，我們珍惜每位喜愛我們的消費者，也珍惜每位和我們一同成長的夥伴

此事件造成喜愛珍煮丹的消費者疑問及困擾，深感抱歉， 期許此事件能夠和平圓滿的落幕，謝謝大家。