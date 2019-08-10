欣慰民意對民眾黨冷淡　王世堅嗆柯文哲：假仙、壞透了

▲柯文哲、王世堅。（合成圖／記者黃克翔、李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前大動作組黨，但外界反應似乎不如預期熱烈，甚至因此在臉書上出現退讚潮。對此，議員王世堅直言柯文哲踢到從政以來最大的鐵板，「他踢到的是我們台灣主流民意的反彈」；外界認為柯文哲走入凡間，王世堅認為，柯文哲雖走下神壇，「但柯文哲還是仙啊，假仙」，不管他有沒有在神壇，柯文哲都是那一套。

對於柯文哲組黨被外界譏未來會變「笑柄」，王世堅說，柯文哲早就是一個笑柄，只是大家早看到晚看到而已，他還舉柯文哲的「這就是科學」節目為例，嗆柯文哲一在賣弄他是醫生，用科學的一些比喻導入他政治的謬論，「我才是柯學家，這就是『柯學家』、『柯學家』在這邊，柯文哲你不要騙了。」

王世堅說，柯文哲成立政黨有很多支持者、柯粉就幫他圓謊，因為你成立了政黨，你走入凡間、走下神壇，「我看法不是這樣，柯文哲走下神壇只是失去了仙氣，柯文哲還是仙啊，假仙」；王世堅說，這次感到很欣慰的是，整個社會主流民意對柯文哲組黨的反應冷淡，大家看破柯文哲的手腳。

「柯文哲最近的做為、打算，很簡單就是三個字，迎財神」，王世堅說，柯文哲的基本性格就是趨炎附勢、欺善怕惡，在財團、尤其在首富面前，柯文哲就趴下去了，「那所謂的五大弊案，早就煙消雲散，五大弊案只是柯文哲拿來做敲門磚，敲開這幾個財團的工具。」

王世堅說，越來越覺得自己當初對柯文哲的觀察跟判斷都是正確的，「一個字講『壞啦』，兩個字講『卑劣』，三個字講『壞透了』。」

王世堅還說，台灣社會太善良了，台灣人民就是這麼厚道，我們願意給自稱要改革的白色力量機會，「但是台灣人可以讓你騙一次，可是你死性不改、一騙再騙的結果，惹怒我們台灣人」，把這些善良厚道的台灣人感情拿來當他的政治舞台，這是何等的卑劣。

「所以我認為柯文哲的支持度會一去不返」，王世堅說，柯文哲現在支持度已經百分之二十以下，其實柯文哲的支持度還會繼續跌，那柯文哲民調支持度掉到個位數我相信是指日可待。