利奇馬登陸浙江　CNN：台灣躲過最嚴重颱風　仍有降雨

▲衛星雲圖稍早顯示，利奇馬朝著中國方向前進。（圖／氣象局）



記者丁維瑀／綜合報導

利奇馬（LEKIMA）過去3小時強度持續減弱，目前中心在浙江。CNN報導，利奇馬10日清晨在中國浙江省登陸，此前當局發布颱風紅色預警，接下來將有暴雨以及強風。利奇馬本周一度被形容為「超級颱風」，隨後強度減弱。

CNN援引聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center）數據指出，利奇馬持續風速每小時175公里，相當於薩菲爾-辛普森颶風風力等級（Saffir-Simpson Hurricane Scale）的3級颶風；浙江南部受強風的影響最大，不過，其他如上海北部的沿海地區，同樣面臨暴雨、洪水的危險。

中國中央氣象台9日上午發布紅色警報，這意味受影響地區的公司、學校都被建議暫時關閉；除了4900艘漁船返回港口，景觀區域也停止開放，此外，中國鐵路上海局集團有限公司10、11日暫停16條路線的列車，主要針對上海與廣州之間。

中國農業農村部建議，10個不同省份的農村地區必須做好準備，確保有可能被狂風吹起的物品保持安全，農民也可以事先收成作物。CNN指出，利奇馬此前造成台灣9日多個縣市停班停課，「雖然這裡將躲過最嚴重的颱風，但仍會有一些降雨。」

根據報導，颱風薇帕（Wipha）上周帶給中國強烈的風雨，第8號颱風范斯高（Francisco）6日在日本登陸，另外，第10號颱風柯羅莎（Krosa）目前在太平洋地區生成；緩慢移動的柯羅莎風速每小時165公里，預計下周侵襲日本。

▲利奇馬風雨不如預期，信義商圈、影城9日午後出現逛街人潮。（圖／記者屠惠剛攝）



亞洲上一次出現「超級颱風」是在去年9月，當時強颱山竹（Mangkhut）侵襲中國、香港以及菲律賓；數百萬位居民被疏散，至少54人死亡。

CNN寫道，日本與台灣的防範措施都不錯，可以抵禦風暴，然而，每年颱風季節仍會帶來混亂，就像去年夏天，日本遭遇25年來最強烈的颱風，造成至少10死。