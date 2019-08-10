全台熱到紫爆！金門39.9℃創記錄　颱風尾掃中南部防豪雨

▲利奇馬颱風遠離，今日全台防極端高溫。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

利奇馬颱風遠離，氣象局預計10日早上8點半解除海上警報。不過要注意，受到利奇馬颱風外圍環流影響，今日嚴防「極端高溫」。金門在9日因外圍環流影響創下39.9度今年最高溫記錄，今日仍持續發出橙色高溫警示。

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▲金門9日高溫39.9度創今年記錄。

中央氣象局預報員李孟軒指出，今(10)日利奇馬颱風雖然逐漸遠離，但西南風偏強，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，尤其山區降雨較持續明顯，易有局部大雨或豪雨。

▲氣象局針對7縣市發佈高溫警示。

另外北部及宜蘭由於西南風沉降，高溫大多在34度以上，尤其在大台北及宜蘭有37度左右的高溫，花東地區也有焚風發生的機率，高溫可達36度以上。氣象局也針對花蓮縣縱谷、台東縣發出高溫橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市，基隆市，桃園市、宜蘭縣為黃色燈號。

▲利奇馬颱風今早8點半解除海上警報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，比較特殊的是「利奇馬」外圍環流的偏西風，把「大陸氣團」乾熱的空氣，平流至台灣上空，致使北部、東半部天氣轉晴，非常酷熱，將出現「極端高溫」；花東有焚風發生的機率，都要注意。

吳德榮透露今日氣溫：北部26至38度、中部26至36度、南部26至36度、東部25至38度。若以氣象局的溫度分布圖來看的話，全台屆時溫度都將呈現紫色狀態，不可不慎。

▼吳德榮透露，今天全台高溫至少都在36度以上，以溫度分布圖來看，屆時全台都會有區域呈現紫色狀況。