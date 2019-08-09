老公指定帶去公司！她6點早起煮鹹粥　8：50見傻尪睡爆...迷糊問一句慘了

▲鹹粥示意圖。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

「日有所思、夜有所夢」這句話也應證到颱風上了。一名人妻今晨特別早起煮早餐，要給老公帶去公司吃，沒想到她忙完後發現老公竟然還在睡，注定遲到。原來老公作夢夢到台中有放颱風假，所以才會安心繼續睡，迷糊舉動也讓原PO大翻白眼。

「我真的是白眼飛到天邊了~」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己今早6點就起床，特地煮老公指定上班要吃的鹹粥和點心，讓老公8點多出門時可以直接帶上。她表示，由於台中市沒有放颱風假，所以她叫完小孩、忙了一陣之後就到隔壁準備開店。

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「結果剛剛客人取消預約了。」原PO趁著空檔想說回家吃個粥，沒想到回家後發現要去安親班的小孩還在看電視，而要上班的老公竟然還在呼呼大睡！

▲老公明明要上班，竟然還在睡。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO眼見傻尪要遲到了，趕緊把他叫起床，結果對方迷迷糊糊之際居然反問她「不是妳說放颱風假的嗎？」原來老公疑似因為太期待3天連假了，早上竟然夢到政府有宣布放假，讓原PO大翻白眼表示「颱風個屁啦！要放颱風假你老闆你決定啊！老娘為了你6點起來，結果你他媽的快9點了居然還在做夢颱風假？」

貼文一出，網友都笑說「有夢最美」、「台中要放假很難，放了代表這颱風真的很厲害」、「真的！以為今天放假結果要上班，失落蠻大的」。

颱風利奇馬襲台，北部有6縣市宣布停班停課，不過台中市則是正常上班上課，市長盧秀燕的臉書也被不滿民眾灌爆。不過盧秀燕表示，雖然中彰投未達停班停課標準，但市府各局處也已進駐災害應變中心待命，全力做好準備，希望市民理解。

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