溺水事件無法事先掌握　屏消加強潛水救援訓練　

▲屏東縣消防局加強潛水救援訓練，以保障民眾生命 安全。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有鑑暑假期間縣內溺水事故頻傳，屏東縣消防局為提升消防同仁潛水救生技能，增進團隊潛水救溺能力，確保民眾生命安全，日前分別在該局特搜大隊訓練基地潛水池及泰武鄉武潭水域辦理3天潛水救援訓練。

▲▼泰武等水域潛水訓練。

這次參與訓練的學員，由消防局選派各大隊具備潛水救援專長人員參加並配發全面罩潛水裝備，訓練課程著重於河川溪流及瀑布水域救援環境實際測試、水下通訊器材介紹操作、人員搜救回收情境模擬操作、潛水裝備故障排除等課程，並實際操練各種溺水救援模式情境，以強化本縣潛水救援人員救援應變能力，維護民眾的生命安全。

局長許美雪表示，縣長潘孟安積極打造安居樂業城市且重視消防人員救生救溺安全，分別於2016年及2018年各編列24套及16套全面罩潛水裝備，局內也加強潛水訓練，並提升其他硬體及加強各種水域搜救技能，增加救援能量，提升安全指數。

她說，但由於溺水事故何時發生無人可以事先預知，加上河川溪流及瀑布水域的現場狀況瞬息萬變，消防救災是全方位且多元化的任務，唯有透過平時精實訓練，強化各項救生救溺技能，始能在第一時間完成任務，保障縣民生命安全，因此舉辦這次潛水救援訓練。