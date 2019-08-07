4歲女童溺水命危！幼兒園爆師生比不符　家長痛批「滿口謊言」急退費

▲ 4歲女童溺水命危，7日上午有不少家長急著到幼兒園辦理退費。（圖／東森新聞）

記者陳韻如／新北報導

新北市林口一名4歲的薛姓女童在幼兒園戲水時意外溺水，送醫急救後仍昏迷且尚未脫離險境。然而，新北工務局、教育局查證後卻發現，該泳池是從戶外遊樂區改造的違建，且事發當時竟只有一名老師帶著18名學童到泳池戲水。對此，4日上午有不少家長急著辦理退費，更有家長指控，當初說好是2名老師帶著14人戲水，沒想到竟是謊言，「再也不敢把小孩送來了」。

這起事故發生在6日上午，事發當時女童在游泳池裡面突然溺水，老師發現後，趕緊將失去生命跡象女童救起，並立即實施CPR搶救，而女童送往醫院之後，雖然已經恢復心跳，但仍未脫離險境，而女童的媽媽也難過表示，「女兒才剛去上學第三天」。

▲新北市教育局查出，事發當時僅有一名老師帶著18名學生，家長得知消息後氣得指控，這與當初說的完全不符。（圖／東森新聞）

此外，教育局也指出，事發當下有18名學生，泳池邊卻僅剩一名老師照看，不符合1:15的師生規定，已針對此事開罰3萬元，而工務局也表示，幼兒園在執照上原為平面戶外遊戲場，懷疑幼兒園私設墊高1.2公尺的泳池，因此認定有違建一律。對此園長則表示，絕對沒有違建，而園方負責人也出面致歉，「目前在做最大努力，讓小朋友在醫院受到最好的照顧。」

然而，面對記者採訪，幼兒園園長態度相當強硬，僅說「相關單位已經在做偵查，我們已經在做偵查了，有違建我們都會做處理」。另外，事件發生後，有不少家長急著到幼兒園辦理退學，更有家長指控，「當初開幕的時候就說幼幼班是兩個老師，然後帶14位」，但如今卻全是謊言，也讓人不勝唏噓。

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