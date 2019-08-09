海青盃兩岸青少年棒賽閉幕　稻江「暴雨之中」拿下三連冠

▲稻江第三次參加海青盃，並拿下三連冠。（圖／記者蔡紹堅，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

第三屆海青盃兩岸青少年棒球邀請賽8日在福州閩江學院舉行決賽，由嘉義稻江科技暨管理學院勝出，拿下三連冠。值得一提的是，決賽進行時，突然下起午後暴雨，但兩隊球員的熱情沒有被澆熄，即使身上沾滿泥濘及雨水，仍在場上努力奮鬥，比賽結束後，也激動得在雨中繞場慶祝。

本屆比賽有別以往，少年棒球不再只是純競技交流，台灣六家小學與汶水小學棒球少年與福州教院四附小的棒球少年打兄弟棒球，他們在訓練場上互相幫助、在訓練場下互相照顧，並組成聯隊，再分組進行PK，展現兩岸少年攜手合作、聯手致勝的精神。

▼比賽過程中下起暴雨。

青年棒球組的決賽由嘉義稻江科技暨管理學院對上高雄鳳翔棒球隊，決賽進行前，已經先下過一場大雨，因此場上泥濘不堪，球員們在投球、揮棒、跑壘時的難度都提升了很多。

比賽進行到一半時，暴雨又再次來襲，但兩隊球員仍在場上奮力比拚，氣勢不相上下，最後由稻江隊勝出，拿下三連冠。最令人感動的是，比賽結束後，兩隊球員們在雨中繞場慶祝，即使身上沾滿了泥巴及雨水，仍笑得非常燦爛。

▼高雄鳳翔棒球隊投手。

稻江隊的教練黃茂誠受訪時表示，稻江參加海青盃已經三屆了，這是一個很好的交流場合，可以讓孩子們增廣見聞，學習新文化，也認識新朋友，「大陸的棒球也逐漸在發展，台灣在這方面有較多經驗，過來比賽除了可以交朋友，也能提供經驗上的分享。」

除了，稻江科技暨管理學院拿下冠軍外，新竹六家小學李友仁小選手榮獲本屆比賽的海峽小明星獎，稻江科技暨管理學院王新澤獲得最佳投手獎，廈門黑虎鯊曾士賓獲得最佳打擊獎，各隊也都有一名選手榮獲海峽之星獎。