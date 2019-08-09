台青憂「代理人法」阻發展　王正：影響基本人權

▲王正在海峽青年峰會演講。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

中華青年發展聯合會理事長王正近日參加福州海峽青年節活動時表示，蔡英文政府近來限制兩岸交流的舉動，是逆潮流而動的，「兩岸基層民眾的交流往來，是每一個人最基本的權利，用這種方式來打壓，是完全逆潮流的，也是對基本人權的踐踏。」

王正7日於海峽青年峰會上演講，他指出，大陸蓬勃旺盛的經濟動能，廣闊無比的市場，以及全面的政策支持，是台灣青年追夢、築夢、圓夢最好的熱土，「大陸改革開放41年來，經濟得到飛速發展，已成為世界第二大經濟體，創造眾多的世界品牌和世界技術。台青到大陸來就業、創業，將能夠站在世界級的舞台上，連接世界資源，以世界級的速度茁壯成長。」

王正提到，在參與兩岸交流的過程中，他發現大陸從中央到地方，都出台了許多的惠台政策，這些措施實實在在的為台灣青年提供具體的支持和幫助，讓台灣青年在大陸發展有很強的幸福感，「兩岸青年要多交流，還要深交流，用真心換真心，促進融合發展及心靈契合。」

蔡英文政府近來推動的「中共代理人」法案等政策，被部分在陸台商、台青認為是阻礙赴陸發展，王正受訪時指出，這種作為是逆潮流而動的，「兩岸基層民眾，青年之間的交流往來，是每一個人最基本的權利，用這種方式來打壓，是完全逆潮流的，也是對基本人權的踐踏。」

▼第七屆海峽青年節在福州舉行。