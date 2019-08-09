強颱利奇馬侵襲　桃園山區發生部分道路塌陷災情

▲受到利奇馬颱風外圍環流影響，大溪區大鶯路8日晚間道路塌陷掏空。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

利奇馬颱風侵襲，桃園市9日風雨雖不如預期來的大，但仍有部分災情傳出，包括復興區台7線32.5K道路坍方已全面封閉搶修中、大溪區大鶯路道路坍陷、八德區高城地下道積水暫時封閉，市府提醒市民注意行車安全，尤其特別留意山區道路土石崩塌危險，建議改道行駛；此外，桃園市內停電戶數原有逾2000戶，經台電人員緊急搶修，目前仍有1060戶停電中，預計傍晚可處理完成。

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▲利奇馬颱風帶來強風豪雨，大溪區大鶯路道路塌陷掏空，工程人員9日上午緊急施工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府上午召開利奇馬颱風災防應變會議，統計最新災情包括復興區台7線32.5公里處再度發生道路坍方，已封閉搶修，台7線22.8公里至60公里處預警性封路於中午12時解除，台7線32.5路段於封路解除後戒護通行至晚間7時，晚間7時後預警性封路至隔天上午6時；大溪區大鶯路769巷口8日晚間突然塌陷，面積約25平方公尺，目前工程人員搶修中；八德區高城地下道因積水嚴重已暫時封閉。

▲利奇馬颱風豪雨侵襲，八德區高城地下道因積水暫時封閉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市捷運局指出，機場捷運9日仍維持正常營運，直達車、普通車維持15分鐘班距，A1台北車站預辦登機與行李託運亦正常服務，後續每小時巡檢監測車站與軌道狀況，依颱風最新動態採取因應措施。

▲利奇馬颱風帶來強方豪雨，復興區台7線道路封閉搶修，預計中午前可開放。（圖／，復興工務段提供）

另外，市府依據農委會發布利奇馬颱風土石流警戒預報，復興區三民、羅浮、義盛、霞雲、澤仁、奎輝、高義、華陵、長興、三光等10里為土石流黃色警戒，復興區已於8日下午14時起採取預防性撤離措施，下午15時30分停班停課，9日上午6時止，已預防性撤離384人，107人撤離至收容所、277人依親，提醒市民避免前往土石流警戒區域。

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