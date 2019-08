美廉航闖怪客「蝙蝠機上飛」尖叫四起　女乘客嚇到躲廁所

▲蝙蝠在飛機裡飛翔。(圖/翻攝自推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國廉航「精神航空公司」(Spirit Airlines)日前傳出「蝙蝠也搭機」,數名乘客在國內線的班機上拍下了疑似鳥類亂竄於機艙內的畫面,結果才發現根本不是鳥類,而是更多人害怕的蝙蝠。不僅乘客,連公服員面對現場情況都不知道該怎麼辦。

根據CNN報導,「精神航空公司」該架班機由北卡羅萊納州夏洛特(Charlotte)起飛,目的地為紐澤西州紐華克(Newark)。飛行途中,許多乘客拿起手機錄下機艙內的騷動晃面,原來是一隻蝙蝠在乘客們的頭頂到處亂飛,嚇得大家放聲尖叫,其中一名女乘客還一度躲在廁所裡不敢出來。

▲機上一名女性嚇得躲在廁所裡。(圖/翻攝自推特)

蝙蝠最後被關進廁所,等到飛機降落後由動物控制員帶下機;工作人員飛機在解除意外騷動後,已經進行徹底消毒以及清查。航空公司發言人表示,蝙蝠應該是趁著機組人員連夜維修的時候,飛進機艙內的行李箱裡,才會跟著大家一起從夏洛特開始這段旅程。事件中無人受傷,蝙蝠也很健康。

