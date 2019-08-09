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美廉航闖怪客「蝙蝠機上飛」尖叫四起　女乘客嚇到躲廁所

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▲▼蝙蝠闖入機艙。（圖／翻攝自推特）

▲蝙蝠在飛機裡飛翔。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國廉航「精神航空公司」（Spirit Airlines）日前傳出「蝙蝠也搭機」，數名乘客在國內線的班機上拍下了疑似鳥類亂竄於機艙內的畫面，結果才發現根本不是鳥類，而是更多人害怕的蝙蝠。不僅乘客，連公服員面對現場情況都不知道該怎麼辦。

根據CNN報導，「精神航空公司」該架班機由北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）起飛，目的地為紐澤西州紐華克（Newark）。飛行途中，許多乘客拿起手機錄下機艙內的騷動晃面，原來是一隻蝙蝠在乘客們的頭頂到處亂飛，嚇得大家放聲尖叫，其中一名女乘客還一度躲在廁所裡不敢出來。

▲▼蝙蝠闖入機艙。（圖／翻攝自推特）

▲機上一名女性嚇得躲在廁所裡。（圖／翻攝自推特）

蝙蝠最後被關進廁所，等到飛機降落後由動物控制員帶下機；工作人員飛機在解除意外騷動後，已經進行徹底消毒以及清查。航空公司發言人表示，蝙蝠應該是趁著機組人員連夜維修的時候，飛進機艙內的行李箱裡，才會跟著大家一起從夏洛特開始這段旅程。事件中無人受傷，蝙蝠也很健康。

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關鍵字：美國,北美要聞,蝙蝠,航空公司

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