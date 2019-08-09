高鐵台中以北、台鐵彰化以北對號車停駛！　9日交通異動懶人包

▲颱風天盡量避免外出，出門前要特別留意交通資訊。（圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

強颱「利奇馬」暴風圈掃過北台灣，對北北基、桃竹苗、宜花、馬祖11縣市構成威脅，嚴防強風豪雨，脫離的時間大概要等到10日（周六）凌晨，警報解除要到10日上午。《ETtoday新聞雲》 幫你一次統整9日相關交通異動，旅客出門前要特別注意。

請繼續往下閱讀...

▲旅客出門前要特別注意交通異動。（圖／航港局提供）

高鐵

1. 台中站以北全天停止營運。

2. 台中站至左營站間，6:00起至22:55（含）調整營運模式，自台中站（南下）及左營站（北上），每小時各發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為20分、40分及整點。

3. 22:55自台中站、左營站分別發出最後一班車後，請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

台鐵（中午12時前）

一、西部幹線(基隆-潮州間)：

(一)對號列車：(基隆－彰化間)停駛，(彰化－潮州間)列車折返行駛。

(二)區間車：(基隆－彰化間) 視風雨狀況機動行駛，彰化以南正常行駛。

二、東部幹線(八堵-台東間)：

(一)北迴線(蘇新-花蓮)、宜蘭線(八堵-蘇新、蘇澳)：各級列車全部停駛。

(二)花東線(花蓮-台東間)、南迴線(高雄-台東間)：各級列車正常行駛。

三、支線：平溪線、深澳線、內灣線及六家線停駛，集集線、沙崙線正常行駛。

四、8跨9日東部幹線加開樹林=花蓮間普悠瑪5252次(樹林21時59分開，停靠：板橋、台北、松山、宜蘭、羅東)；花蓮=樹林間普悠瑪5251次 (花蓮22時20分開，沿途停靠：羅東、宜蘭、松山、台北、板橋)。

公路

公路總局統計目前轄區道路預警性封閉如下：

1.台7線北橫公路20K~60K(羅浮~西村)，17時起預警性封閉。

2.台8線85K~111K(梨山至大禹嶺)路段，22時起預警性封閉。

3.台7甲線50K(張良橋往宜蘭方向)路段配合獨立山工務段，20時起實施預警性封閉。

4,台8臨37線中橫便道，9日不開放通行。

5.台7線(明池至棲蘭)、台7甲線(棲蘭至思源埡口)自8日19時起禁止進入(只出不進)、20時起實施道路全面封閉，並預定9 日上午9時解除封閉。

6.台9線北宜公路38K~68.5K (坪林~金面) 同步配合實施封閉，封閉時段自8日20時起禁止進入(只出不進)、21時起實施道路全面封閉，並預定9日上午6時解除封閉。

公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，提醒用路人地震過後且適逢颱風警報期間，應避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

國道高架路段也可能啟動強風管制。其中，國道1號汐五高架、五楊高架、373K以南至高雄港連絡道、國道3號高屏溪橋以南及國道5號頭城至蘇澳等5條國道路段一旦平均風速達10級以上，將封閉國道禁行該國道路段。

船運



共有13航線，計78航次停航：

(1) 基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

(2) 基隆-大麥嶼：全部停航(1航次)。

(3) 臺北-平潭：全部停航(2航次)。

(4) 馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

(5) 北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

(6) 南竿-莒光：全部停航(6航次)。

(7) 南竿-北竿：全部停航(22航次)。

(8) 南竿-東引：全部停航(1航次)。

(9) 高雄-馬公：全部停航(2航次)。

(10)布袋-馬公：部分停航(開航2航次、停航6航次)。

(11)富岡-綠島：全部停航(14航次)。

(12)富岡-蘭嶼：全部停航(6航次)。

(13)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)。



民航

受利奇馬颱風影響，今日截至1800，國內線取消18、延誤5架次，兩岸暨國際航線取消41架次、延誤10架次，以下航班取消及異動。

長榮／立榮航空

8/9上午由桃園機場、松山機場出發之航班因來機晚到，部分航班將延誤或取消。

8/9往返高雄小港、台中清泉崗機場之國際航班正常起降。

國內線



松山往返航班除下列航班維持正常，其餘全日取消。

金門往松山航班:B7-8826、B7-8830。

澎湖往松山航班:B7-8610、B7-9116、B7-8618。

台中、嘉義、台南及高雄往返航班正常，除台中往返南竿航班取消。

中華航空

1. 15:00前，桃園機場出發航班取消或延後起飛。

2. 原定清晨抵台長程線班機，包括CI62法蘭克福-桃園、CI64維也納-桃園、CI52雪梨-桃園、CI54布里斯本-桃園，將延後抵達。

台灣虎航

台灣虎航航班最新動態，受利奇馬颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航最新航班異動情形如下：

IT301/IT302 桃園-澳門來回航班取消

IT230/IT231 桃園-沖繩那霸來回航班取消

IT240/IT241 桃園-福岡來回航班取消

IT210/IT211 桃園-大阪關西來回航班取消

IT538 宿霧-桃園取消

IT654/IT655 桃園-濟洲島來回航班取消

IT216 桃園-東京羽田延至21:55起飛，航班編號改為IT9216

IT217 東京羽田-桃園延至8月10日03:00起飛，航班編號改為IT9217

IT202 桃園-東京成田延至15:40起飛

IT203 東京成田-桃園延至20:55起飛

IT545 桃園-公主港(巴拉望)延至16:15起飛

IT546 公主港(巴拉望)-桃園延至20:05起飛

IT309 桃園-澳門延至22:35起飛

IT310 澳門-桃園延至8月10日01:15起飛

IT505 桃園-曼谷廊曼延至16:45起飛

IT506 曼谷廊曼-桃園延至20:35起飛

※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。

遠東航空

因利奇馬颱風影響之航班如下：

國內線

台北出發之航班全部取消

台中出發之航班正常

高雄出發之航班正常

金門-高雄FE8092延至14:00出發

國際線

桃園-新潟來回取消

桃園-濟州/桃園-峴港提早至6點30分出發

回程延至8/10

華信航空

受利奇馬颱風影響，華信航空9日航班異動如下：

國內線

松山出發航班全天取消。

台中/高雄出發航班維持正常，並視天候狀況調整。

國際、兩岸航線

台中-寧波 AE965/966 提早一小時起飛，其餘航班維持正常。

日本航空





全日航空

ANA航班最新動態

2019年8月9日 NH824 航班取消

2019年8月9日 NH853 航班取消

2019年8月9日 NH854 航班取消

原訂航班2019年8月9日 NH851 延遲至2019年8月10日上午起飛

原訂航班2019年8月9日 NH852 延遲至2019年8月10日中午起飛

航班最新起飛時間如下:

山東航空

AirAsia

8/9

Z2 124/125 馬尼拉-台北、台北-馬尼拉 ，取消。

Z2 7124/7125 宿霧-台北、台北-宿霧，取消

Z2 24 卡利波-台北，延至 8/10 04:00起飛。

Z2 25 台北-卡利波，延至 8/10 06:55起飛。

Z2 7126 宿霧-台北，延至8/10 01:15起飛

Z2 7127 台北-宿霧，延至8/10 04:30起飛

Z2 5126 克拉克-台北，延至8/10 01:35起飛

Z2 5127 台北-克拉克，延至8/10 04:10起飛

Z2 128 馬尼拉-台北，延至8/10 03:00起飛

8/10

Z2 129 台北-馬尼拉 延至8/10 05:40起飛

樂桃航空

因受颱風影響，特此告知以下取消航班，如造成旅客不便，本公司在此由衷致上最深的歉意。

8/9



MM0030/台北(桃園)→大阪(關西) (預定時間:00:05出發-03:50抵達)

MM0021/大阪(關西)→台北(桃園) (預定時間:02:30出發-04:25抵達)

MM0726/台北(桃園)→札幌(新千歲) (預定時間:03:00出發-08:00抵達)

MM0859/東京(羽田)→台北(桃園) (預定時間:05:55出發-08:25抵達)

MM0922/台北(桃園)→沖繩(那霸) (預定時間:06:25出發-09:05抵達)

MM0231/大阪(關西)→石垣(預定時間:07:45出發-10:10抵達)

MM0023/大阪(關西)→台北(桃園) (預定時間:08:15出發-10:10抵達)

MM0923/沖繩(那霸)→台北(桃園) (預定時間:08:20出發-08:50抵達)

MM0022/台北(桃園)→大阪(關西) (預定時間:09:15出發-13:00抵達)

MM0924/台北(桃園)→沖繩(那霸) (預定時間:09:30出發-12:10抵達)

MM0725/札幌(新千歲)→台北(桃園) (預定時間:10:35出發-13:50抵達)

MM0232/石垣→大阪(關西) (預定時間:10:50出發-13:10抵達)

MM0776/台北(桃園)→仙台(預定時間:10:55出發-15:30抵達)

MM0026/台北(桃園)→大阪(關西) (預定時間:14:50出發-18:35抵達)

MM0027/大阪(關西)→台北(桃園) (預定時間:16:00出發-17:55抵達)

MM0925/沖繩(那霸)→台北(桃園) (預定時間:16:50出發-17:20抵達)

MM0775/仙台→台北(桃園) (預定時間:17:05出發-20:00抵達)

MM0926/台北(桃園)→沖繩(那霸) (預定時間:18:05出發-20:45抵達)

MM0028/台北(桃園)→大阪(關西) (預定時間:18:35出發-22:20抵達)

MM0860/台北(桃園)→東京(羽田) (預定時間:20:40出發-00:55抵達)

MM0927/沖繩(那霸)→台北(桃園) (預定時間:21:25出發-22:05抵達)

MM0029/大阪(關西)→台北(桃園) (預定時間:23:25出發-01:20抵達)

8/10

MM0030/台北(桃園)→大阪(關西) (預定時間:00:05出發-03:50抵達)

MM0021/大阪(關西)→台北(桃園) (預定時間:02:30出發-04:25抵達)

MM0726/台北(桃園)→札幌(新千歲) (預定時間:03:00出發-08:00抵達)

MM0922/台北(桃園)→沖繩(那霸) (預定時間:06:25出發-09:05抵達)

中國國際航空

8/9

CA198 台北松山 →上海虹橋 15:15 取消航班

CA188 台北松山 →天津 18:45 取消航班

CA150 台北桃園 →杭州 12:30 取消航班

CA186 台北桃園 →北京 13:00 取消航班

CA196 台北桃園 →上海浦東 14:35 取消航班

CA836 台北桃園→溫州 17:20 取消航班

CA410 台北桃園→重慶 19:20 取消航班

CA197 上海虹橋 →台北松山 12:15 取消航班

CA187 天津 →台北松山 14:45 取消航班

CA185 北京 →台北桃園 08:35 取消航班

CA149 杭州 →台北桃園 09:30 取消航班

CA195 上海浦東 →台北桃園 11:30 取消航班

CA835 溫州 →台北桃園 14:50 取消航班

CA409 重慶 →台北桃園 15:20 取消航班

深圳航空

8/9

ZH9076 台北桃園→ 無錫 12:05 取消航班

ZH9075 無錫 →台北桃園 09:00 取消航班

ZH9070 台北桃園 →晉江 13:15 取消航班

ZH9069 晉江 →台北桃園 16:00 取消航班

ZH9074 台北桃園 →深圳 17:35 取消航班

ZH9073 深圳→ 台北桃園 14:40 取消航班

ZH9078 台北桃園→ 瀋陽 17:20 取消航班

ZH9077 瀋陽 →台北桃園 13:05 取消航班

ZH9082 台北桃園 →南寧 19:20 取消航班

ZH9081 南寧 →台北桃園 09:50 取消航班

ZH9084 台北桃園 →南通 17:20 取消航班

ZH9083 南通 →台北桃園 14:05 取消航班

國泰航空／國泰港龍航空

8/9取消航班

台北-香港

CX469/CX495/CX445/CX421/CX467/CX443/CX485/CX473/KA485

台北-東京 CX450

台北-大阪 CX564

台北-名古屋 CX530

台北-首爾 CX420

台北-香港航班延飛

CX565/CX451/CX531

起飛時間將可能有所延誤，建議瀏覽官網了解最新航班動態。

新航

8/9航班異動

新加坡-台北 SQ876 延遲至10:40起飛，預計15:30抵達

台北-新加坡 SQ877 延遲至16:35起飛，預計21:15抵達