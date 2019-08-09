受利奇馬颱風影響　花蓮「紅面鴨FUN暑假」提前結束展期

▲山水實境秀已達到國際級的聲光動感饗宴並，深受國內外遊客的喜愛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府主辦的「2019紅面鴨FUN暑假」活動因受颱風「利奇馬」影響提早於8日結束展期，為期1個半月的活動期間吸引超過70萬人次前來參加。縣府為持續活動熱潮，花蓮觀光大使「彩繪紅面鴨」將持續於鯉魚潭周邊陪同大家放暑假，歡迎大小朋友一同相揪找鴨鴨們拍照合影。

今年活動推出的創新亮點「紅面鴨裝置藝術2.0」，融入花蓮地方物產特色的鴨鴨們吸引現場許多遊客驚呼並直說太可愛了，合影留念的人潮絡繹不絕，尤其是邀請新任花蓮觀光文化大使~旅英知名原民藝術家優席夫創作的「微笑的鴨子」，將鴨鴨們的嘴角微笑上揚、眼神活潑明亮起來，讓前來花蓮鯉魚潭的民眾，感受到喜氣與愉悅。

▲「紅面鴨裝置藝術公仔」肩負著花蓮觀光大使的重任，在暑假結束前持續在鯉魚潭周邊展示。

觀光處長唐玉書指出，自「紅面鴨FUN暑假」開辦以來，特有的山水實境秀，一年比一年精彩，已成為國際級的聲光動感饗宴並深受國內外遊客的喜愛，今年的「奇萊傳說IV-魔法花園」融入了震撼絢麗的科技燈光水舞和充滿神秘色彩的原住民族神話舞碼，打造全台規模最大的水上歌舞劇場，讓「紅面鴨FUN暑假」成為花蓮重要的慶典活動。

「紅面鴨FUN暑假」活動結束後，「紅面鴨裝置藝術公仔」將繼續肩負著花蓮觀光大使的重任，在暑假結束前持續在鯉魚潭周邊展示。花蓮縣府也將持續推出更多元創新的觀光活動，如8月3日~9月15日在赤柯山及六十石山的金針花季，以及10月份即將在花蓮市六期重劃區舉辦的「花蓮太平洋光影花彩節」更是首次創新舉辦的光影裝置藝術活動。