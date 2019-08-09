子閎、溫妮今夏最強跑鞋上腳超生火　穿搭小心機快拿螢光筆畫起來

▲Ultraboost 19新色推出經典不敗黑白配色，最強跑鞋再升級，夏日靠它為穿搭增添亮點。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

身在人人都有機會成名的網紅年代，藝人不只要十八般武藝樣樣精通，更要大膽顛覆現有的成功，時不時打破框架，才能養出鐵粉，維持網友追蹤熱度。近期大人氣的子閎與溫妮，以工作及表演上無所畏懼、敢於突破的態度，搭配穿搭風格，展現「膽敢顛覆」的精神，令人眼睛為之一亮。

▲溫妮近期在工作上不斷有新嘗試，造型上也透過單車褲穿出獨特風格，展現率性魅力。

國民甜心溫妮因為一支《Beep Beep I’m a sheep》影片爆紅，當時恥力全開在捷運上拍攝影片而順利打開網路聲量，儘管意外也感受突破自我、無所畏懼的力量，後來透過一連串的體驗職業日常，感受到人生百味，透過換位思考更覺得人生就是要「膽敢顛覆」，開創新機會。

▲穿上帥氣的運動風出門約會，超chill！



給人甜美印象的溫妮，私下穿搭偏好隨性，街頭運動風也是喜愛的風格，溫妮表示「adidas內搭褲我都會選擇可以遮住肚臍的高腰款式，因為這樣搭運動內衣的比例會看起來很好。」以黑色運動內衣配上高腰黑色緊身短褲，手臂與腰間小露性感，選擇黑色Ultraboost 19讓整體搭配俐落帥氣，符合溫妮活潑的個性，隨手帶件軍綠色夾克抵擋毒辣的太陽，整天的約會行程，就算是看電影、逛百貨公司，也不怕吹到冷氣著涼，超chill的約會穿搭，女孩們快筆記。

此外，溫妮私服風格多變相當看心情，這次Ultraboost 19穿搭最愛運動裝，接近自己平時會穿的街頭運動風，也呼應今年流行運動感、有元氣的健美形象，小裸肌膚不只運動可穿、約會也很吸睛，溫妮也意外透露即使是約會，自己還是偏愛去一些小吃店，不想刻意營造假象氛圍，隨性做自己最重要。

▲身為小隻女孩的溫妮，分享自己的穿搭小心機，選擇高腰寬褲秒變大長腿，搭配Ultraboost 19休閒感十足。



身高155公分的溫妮也不吝分享自己的穿搭撇步給跟她一樣小隻女孩，「因為我身高偏小隻，所以很注重腿長的比例，我所有的下半身，盡可能都選擇高腰的」，白色經典LOGO短T搭配高腰綠色寬褲，腿的比例瞬間拉長，完美詮釋「胸部以下都是腿」，完全看不出只有155公分！腳上搭配全白Ultraboost 19營造出夏日午後的輕鬆隨性，出門前戴上一頂草帽，為休閒感十足的ootd畫龍點睛，是適合跟好友一同出遊的穿搭提案。

▲子閎為adidas搭配出一系列不同的私服面貌。



過去無論戲劇或演唱都廣受粉絲支持的子閎，近期開始和搭檔一起動手玩YouTube，除了是一大突破之外，也發現其實隔行如隔山，不過勇於挑戰的他並不只想露露臉，幕後製作的每個環節都親力親為，透過不斷地嘗試與調整，學習精進自己，現階段仍在努力觀察粉絲們的喜好、與搭檔磨合出最適合的工作模式。熱愛戲劇演出的他，對於下一步演藝規劃，反而想嘗試人人喊打的經典反派角色，希望顛覆過去的暖男形象，帶給大家不一樣的面貌。

私服清一色都是黑色系的子閎，偏愛黑色的俐落感，認為無論流行怎麼變化，黑與白永遠是不敗經典，兩套Ultraboost 19都是他的Style，本身早已收藏好幾雙Ultraboost的子閎，覺得此系列的包覆性很好，日常走路或運動都很舒服，而且整個人比例看起來更修長，想要別人注意到自己的時候就會穿白鞋，更透露自己對鞋頗為偏執，如果有一點點髒就會很介意。

▲工作時較常以都會休閒感出現在螢光幕，白鞋看起來更輕盈，但完美主義的子閎可是不能忍受鞋子上有髒汙的。

以白色上衣搭配藍色直條紋襯衫、深卡其長褲，帶出夏日清新感，將長袖襯衫的袖子與長褲褲管隨性捲起，營造出都會休閒look，腳上選搭白色Ultraboost 19，整個人看起來更明亮輕盈，是平常工作時常穿的風格。

▲街頭感十足的工裝風是子閎私下偏愛的風格。

第二套工裝風穿搭，子閎馬上分享「這就是我私下會穿的！」黑色九分褲搭配灰色長袖帽T，腳踝露出的部分配上亮橘色長襪，讓腳下的黑色系Ultraboost 19更增添活潑感，以黑色打底的穿搭，最後戴上黑色棒球帽出門，街頭感十足。

就像言談中子閎所透漏的，認為穿搭就跟音樂一樣，流行也是不斷循環，但「黑、白」還是唯一不敗的選擇！Ultraboost 19兩款新色，一黑一白，剛好完美切合子閎心目中的「超經典」。

Ultraboost 19沿襲「最強跑鞋」基因，Primeknit 360針織技術提供像襪子一樣的包覆感，底部穿起來舒適減壓、更貼合足型，加厚20%的BOOST中底腳感Q彈，讓穿著體驗更提升，新色回歸不敗的黑白經典配色，百搭外型可以時髦也可以很Old School，休閒、工裝、都會感皆能隨心所欲，成為2019年夏季最強穿搭必備鞋款。

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