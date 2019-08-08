東吳183天菜洩淫片毀人一生…判罰金免關　網氣炸：拜託關到死

▲陳男上傳前女友不雅片，判2年徒刑得易科罰金，部分網友覺得判太輕，怒喊「拜託關到死」。（圖／翻攝自網路）

記者羅志華／台北報導

部分男女交往期間為情趣自拍，不料分手後影片流出，甚至在網路上流傳好幾年…號稱「東吳天菜」的陳姓男子為了約炮，上傳前女友不雅片到國際知名網站，造成女方身心受創憤而提告；士林地院7日判陳男2年徒刑，得易科罰金。這樣的結果讓網友氣炸，「2年也太短了吧？拜託關到死」。

男女不雅片流出事件層出不窮，其中最知名的便是2012年的李宗瑞事件，當時受害女子超過30人，甚至有女子在事件爆發後，與未婚夫黯然分手…而這次的「東吳天菜」為了吸引異性，竟將前女友不雅片上傳網路高達16次；前女友發現後不僅崩潰地連飯都吃不下，甚至連照鏡子時，都感到一陣噁心。

檢察官認為陳男行徑可惡，請求法官從重量刑，並不得易科罰金；但法官審酌陳男犯後對案情坦承不諱，且主動請求網站管理員下架影片，最後判陳男16罪各處4月徒刑，合併執行2年，得易科罰金。

世璽事務所王世華律師接受《ETtoday新聞雲》訪問時，表示目前法官自由心證太過寬鬆，16罪各處4月共64個月，竟僅執行不到一半；得易科罰金部分，則因目前法令需罪刑超過6月才不得易科，陳男每罪僅判4月，即使多達16罪，此判決並無不法，但檢察官也可基於罪刑重大等事由，不讓陳男易科罰金。

無奈的是，若影片持續在網路上流傳，受害人僅能請求網路管理方將影片下架，雖散播者皆負法律責任，但以網路發達的現在，想完全消除影片來源，恐怕難上加難…目前在世界上有些許「被遺忘權」的成功案例，受害人可要求消除對自己負面信息的搜尋結果，但目前此人權尚無完整制度，且也與言論自由衝突，還存有許多爭議。「沒有拍攝，就沒有流出」，提醒各位讀者，在享受情趣時，也別忘了保護自己。