東吳183天菜「逼瘋女友16次」！用影片偷約…竟辯：想找其他異性

記者鄒鎮宇／台北報導

東吳大學英文系內號稱「東吳天菜」的陳姓男子，因183公分的身高及籃球場上優越的表現，讓不少女網友為之瘋狂，但他竟將自己與前女友的性愛影片PO網16次，就為了可以藉此約到其他異性。事後，檢方依妨害風化罪起訴陳男，全案將於7日進行宣判。

陳男外表濃眉大眼、梳著西裝油頭，靠著183公分的身高在校內的籃球系隊上大放異彩，甚至因外型登上PTT，讓許多女網友都狂喊「想轉到東吳」，沒想到他竟然在跟前女友分手後，將兩人的不雅影片上傳網路，藉此吸引其他女生與他發生關係。

事後，陳男的前女友經過朋友告知，才發現陳竟將兩人的影片上傳PTT、Dcard等論壇，氣得直接報警處理。檢警調查，陳男上傳至上述兩個論壇後，又在今年1月將不雅影片、自拍等影片PO到XVideos、Pornhub等網站，共計16次。

▲陳男靠著俊俏的外表及183公分的身高，讓不少女生直接戀愛。（圖／翻攝網路）



▲陳男將影片上傳到各大網路論壇、網站。（圖／翻攝網路）



陳男到案後坦承犯行，表示是想藉著影片吸引其他異性，讓檢方非常無言，依妨害風化起訴並請求法官重判，全案將於7日進行宣判。

據《刑法》第235條規定，散布、播送或販賣猥褻文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列、以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或併科3萬元以下罰金。