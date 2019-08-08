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山東航空開第一槍！停飛兩岸2航線　其他陸籍航空「也不樂觀」

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▲▼山東航空。（圖／花蓮縣政府提供）

▲山東航空無預警宣布要停飛「台中－青島」、「花蓮－濟南」2條航線。（圖／花蓮縣政府提供）

記者賴文萱／台北報導

中國大陸自8月起限縮陸客來台自由行，也陸續傳出對各省團客祭出配額限制，陸籍山東航空8日突然宣布，從8月22日起至10月24日停飛「台中－青島」、「花蓮－濟南」2條航線，其他陸籍航空也傳出兩岸航線不樂觀的消息，備受外界關注。

山東航空花蓮－濟南航線今年7月4日才復航，但開飛還未滿2個月就傳出再度停航消息。根據消息指出，山東航空8月22日停飛台中－青島航線，8月24日停飛花蓮－濟南航線。花蓮縣政府觀光處處長唐玉書也證實，今（8日）才收到業者告知此事，沉重呼籲希望能夠政治歸政治、經濟歸經濟、觀光歸觀光，並照顧到基層民眾的生計。

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▲▼山東航空停飛花蓮、台中。（圖／讀者提供）

▲山東航空將停飛花蓮、台中2航線。（圖／讀者提供）

在山東航空開第一槍後，其他陸籍航空未來航班動態也備受關注。春秋航空台灣首席代表張君杰表示，春秋航空是一條標準旅遊航線，現在官方已限制自由行、團體旅客，他直言，「畢竟我們也是一家企業，沒有客人要怎麼飛下去。」春秋目前航線包含台北—石家莊、揚州、上海，高雄—上海，以及剛開航的高雄—寧波，後面恐怕也將視銷售狀況作相應調整，「並不樂觀」。

廈門航空目前航點有桃園飛廈門、福州、泉州、長沙、杭州，松山飛廈門、福州，以及高雄飛廈門、福州、泉州，台灣區總經理鄭松漳表示，目前沒有接到任何消息。中國國際航空台灣區總經理胡建則表示，目前沒有調整計畫。

中國東方航空則指出，航班一定是會影響，也要觀察航班狀況，但是後續會是怎麼樣取消還是調整，因為也涉及總部規劃，目前最終確定版還沒有出來。

中國南方航空客務部經理蘭虹說明，目前還沒有收到公司方面的調整計畫，載客量現在看起來也還好，就看後續怎麼發展。

對於航空公司停航問題，民航局空運組組長韓振華表示，如果有航空公司想要申請停航，至少2個月前要通知民航局，不過，航空公司也可能利用變更機型，例如大飛機換小飛機，減少班次等等方式因應。大致來說，若冬季航班開始要停航，航空公司則必須在8月27日之前向民航局提出申請。

不過，有航空界人士分析，可能是陸方的消息宣布得太突然，加上航線本來就不好拉客人，一停掉自由行，經營就更不容易，才會導致停飛。

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關鍵字：山東航空,陸籍航空,陸客來台,陸客自由行,中國東方航空,中國南方航空,廈門航空

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