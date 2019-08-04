大陸上海8省市「團客配額數字出爐」！學者提促進觀光解方

▲繼大陸47個省市8月1日起停發赴台自由行通行證，陸政府下一步則將對團體旅客限縮，目前已有8個省市會嚴格控管配額。（圖／記者張一中攝）

記者彭懷玉／台北報導

繼大陸47個省市8月1日起停發赴台自由行通行證，陸政府下一步則對團體旅客限縮，目前已有8個省市會嚴格控管配額，包含廣東、北京、上海、四川、浙江、天津、寧夏、江西省先發，8 月 2 日又傳出留學生簽證也將中止，每月來台的陸客會從原本25萬驟降至10萬人次。對此，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰提出相關解方。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，據大陸各地組團社傳回台灣的消息，已有8省市將嚴格控管配額，截至昨（8日），上海「攜程」每月減至325名，來台人數最多的廣東省，「廣之旅」每月配額縮減後只剩1200名、廣州「攜程」每月500名。而北京尚未開會；四川仍開會討論中，尚未取得；浙江每月剩3000名；天津300名；寧夏每月每家旅行社50名；江西每月每家80名。

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優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，往年接近大選時都會有團客調整配額的情況，「這是常態，相信8個省市只是現階段，各省會陸續有消息傳來。」李奇嶽估計，10月會少掉一半，11、12月會只剩下三成，年底前預估會少掉40萬大陸團客。

▲北京市公安局出入境管理局。（圖／讀者提供）

黃正聰調查，今年1-7月，每月來台的陸客人數約為25萬，其中自由行旅客及團體旅客分別有10.9 萬及9.6萬、醫美交流及小三通約5萬，若據上述的限縮措施下，每月陸客將驟減15萬，僅剩10萬，台灣將減損一個月約60億元觀光產值，全年約少掉720億。黃正聰指出四大方向：引進「團體免簽證」機制、擴大個人便利簽證、實施限期「落地簽證免費」、在陸方未恢復 G 簽注及正常交流之前，同意陸客可以經第三地來台。

▲北京首都機場陸客。（圖／記者曾俊豪攝）



針對交通部長林佳龍於 7月31日宣布36億的秋冬補助方案，但為因應陸方8月2日又宣布團客限縮來台，黃正聰則認為，團客體系的旅館、餐廳、遊覽車、購物店都會受衝擊，建議再增加團體額度由旅行業帶動相關產業。另外，給予本土OTA 參與自由行的空間，而旅行社所代銷的高鐵假期、鐵道旅遊也都可以帶動旅遊。而高鐵費用吃不消也是旅客不想留在台灣旅遊的原因，若住宿旅客得以低於5折等限額優惠車票，將有助於留住國人在國內旅遊。