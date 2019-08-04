　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大陸上海8省市「團客配額數字出爐」！學者提促進觀光解方

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲陸客,遊客,旅遊,遊覽車,團客,來台觀光,來台旅遊,旅客。（圖／記者張一中攝）

▲繼大陸47個省市8月1日起停發赴台自由行通行證，陸政府下一步則將對團體旅客限縮，目前已有8個省市會嚴格控管配額。（圖／記者張一中攝）

記者彭懷玉／台北報導

繼大陸47個省市8月1日起停發赴台自由行通行證，陸政府下一步則對團體旅客限縮，目前已有8個省市會嚴格控管配額，包含廣東、北京、上海、四川、浙江、天津、寧夏、江西省先發，8 月 2 日又傳出留學生簽證也將中止，每月來台的陸客會從原本25萬驟降至10萬人次。對此，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰提出相關解方。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，據大陸各地組團社傳回台灣的消息，已有8省市將嚴格控管配額，截至昨（8日），上海「攜程」每月減至325名，來台人數最多的廣東省，「廣之旅」每月配額縮減後只剩1200名、廣州「攜程」每月500名。而北京尚未開會；四川仍開會討論中，尚未取得；浙江每月剩3000名；天津300名；寧夏每月每家旅行社50名；江西每月每家80名。

請繼續往下閱讀...

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，往年接近大選時都會有團客調整配額的情況，「這是常態，相信8個省市只是現階段，各省會陸續有消息傳來。」李奇嶽估計，10月會少掉一半，11、12月會只剩下三成，年底前預估會少掉40萬大陸團客。

▲▼北京市公安局出入境管理局,陸客,自由行。（圖／讀者提供）

▲北京市公安局出入境管理局。（圖／讀者提供）

黃正聰調查，今年1-7月，每月來台的陸客人數約為25萬，其中自由行旅客及團體旅客分別有10.9 萬及9.6萬、醫美交流及小三通約5萬，若據上述的限縮措施下，每月陸客將驟減15萬，僅剩10萬，台灣將減損一個月約60億元觀光產值，全年約少掉720億。黃正聰指出四大方向：引進「團體免簽證」機制、擴大個人便利簽證、實施限期「落地簽證免費」、在陸方未恢復 G 簽注及正常交流之前，同意陸客可以經第三地來台。

▲▼北京首都機場 ,陸客。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京首都機場陸客。（圖／記者曾俊豪攝）

針對交通部長林佳龍於 7月31日宣布36億的秋冬補助方案，但為因應陸方8月2日又宣布團客限縮來台，黃正聰則認為，團客體系的旅館、餐廳、遊覽車、購物店都會受衝擊，建議再增加團體額度由旅行業帶動相關產業。另外，給予本土OTA 參與自由行的空間，而旅行社所代銷的高鐵假期、鐵道旅遊也都可以帶動旅遊。而高鐵費用吃不消也是旅客不想留在台灣旅遊的原因，若住宿旅客得以低於5折等限額優惠車票，將有助於留住國人在國內旅遊。

ET快訊
美魔女規定「天天激戰」！每餐要吃1000元　實習醫嚇歪分手：
浩子深夜PO文：下次見面不知何時　「一個人感覺好陌生」逼哭網
政壇未爆彈！劉宥彤不否認「郭柯王結盟」：樂觀其成

關鍵字：陸客來台,陸客,來台通行證,團客,來台團客,大陸團體遊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風「利奇馬」最快下半天生成　2分歧路徑出爐...可能西修大接近

韓國瑜想要「全市學校裝冷氣」　教育部修基準：可依實際需求設置

大陸上海8省市「團客配額數字出爐」！學者提促進觀光解方

「一高一矮」半夜拖鐵鍊！童大叫7字…隔天發生憾事　嬤：你看到的不是人

每月薪水全變孝親費！他嘆「弟弟費用也我出」　網直呼：太扯了

醫院便當1個200元！買到飆髒話…網友指出「超貴關鍵點」

午餐吃到爽、韓國員旅全免費　宜蘭哥薪水普通卻幸福炸：公司缺會計...網暴動

89折魔咒！他問：超商飲料抽抽樂電腦控制嗎　網曝秘訣「中獎3步驟」

他辣炒年糕+白飯「喇出一鍋新菜」　媽見狀秒懂了：要餵來福嗎

「薑母鴨袋子」掛機車竟消失…內容物曝光笑慘　騎士：七月見鬼嗎？

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

再當一次新娘！阿嬤婚紗初體驗 全程少女心爆棚...祖孫情感動網

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推送牠回家

2個月「飲食+重訓」菜單全公開 他狂減10%體脂變身魔鬼筋肉人

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

王力宏《好聲音》太欣賞男選手！　強制讓3位導師全轉身...一看都傻了XD

到哪都要看！她邊游泳邊追劇　抬頭捷1小時...網驚：高高手！

回家發現床上5隻奶貓翻肚甜睡！他傻眼完默默收編

直擊攤販！烤章魚腳竟是巨魷腳　魷魚腳泡鹼粉「增胖變軟大15%」

國道擋鳴笛救護車近2分鐘遭狂叭 駕駛疑「切不出去」警：吊銷駕照

颱風「利奇馬」最快下半天生成　2分歧路徑出爐...可能西修大接近

韓國瑜想要「全市學校裝冷氣」　教育部修基準：可依實際需求設置

大陸上海8省市「團客配額數字出爐」！學者提促進觀光解方

「一高一矮」半夜拖鐵鍊！童大叫7字…隔天發生憾事　嬤：你看到的不是人

每月薪水全變孝親費！他嘆「弟弟費用也我出」　網直呼：太扯了

醫院便當1個200元！買到飆髒話…網友指出「超貴關鍵點」

午餐吃到爽、韓國員旅全免費　宜蘭哥薪水普通卻幸福炸：公司缺會計...網暴動

89折魔咒！他問：超商飲料抽抽樂電腦控制嗎　網曝秘訣「中獎3步驟」

他辣炒年糕+白飯「喇出一鍋新菜」　媽見狀秒懂了：要餵來福嗎

「薑母鴨袋子」掛機車竟消失…內容物曝光笑慘　騎士：七月見鬼嗎？

超狂老爸只費7天…為女兒打造「夢幻戶外花園酒吧」　全程不花一塊錢

颱風「利奇馬」最快下半天生成　2分歧路徑出爐...可能西修大接近

韓國瑜想要「全市學校裝冷氣」　教育部修基準：可依實際需求設置

美大兵「拔槍護孩」被封英雄！憶逃離沃爾瑪大屠殺：盡全力讓孩子安全

騙到樓梯間！大叔秒鋪草蓆逼張腿「無套激戰」再內O　她崩潰：鬼一樣對我笑

他切豬肉拇指割「1cm傷口」暈死…十幾天醒來後耳聾了！　醫生：算走運了

德州槍案慘況如大屠殺　賣場外死傷者「橫躺哀嚎求救」影片震撼曝光！

浪汪怕孤單！　遇她主動搖尾示好「加入3貓1狗大家庭」

乖寶寶汪自己喝中藥！聽到「還有一口」憋苦舔完　媽覺得窩心

影／眼刺痛「找無兇手」...醫翻眼結膜「秒彈黑點」嚇傻：是蟲屍！

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

生活熱門新聞

男每天灌4瓶麥香紅…健檢報告曝

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼..

太平洋連3颱！9號利奇馬最快明..

保全擋人車可罰6000　社區群..

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5..

利奇馬颱風估今生成！范斯高可能..

長腿版黃捷「絲襪OL套裝」無辜..

娶乖乖牌老婆！7年發現秘密人夫..

借40年車縮缸壞死…她哭修7萬

好運用光了　他天胡十三夭嚇壞

周末一張圖看降雨　2地區再灌大..

深夜冷氣漏水下秒「無敵滑水道開..

看電影遇渣男　她一瞥…結局完勝

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到..

更多熱門

相關新聞

傳陸8省砍團客「配額少8成」　觀光局回應了

大陸47個城市1日停發來台的自由行通行證後，又傳出廣東、江西、上海、四川等8個省將限縮團客配額，最多砍到8成。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光表示，到今年年底，台灣可能損失354億元的觀光收入。對此，我交通部觀光局說明，近日不斷收到類似訊息，但可信度有待查證。

林佳龍：考慮印尼、菲律賓來台免簽

吳釗燮登《華時》嗆陸「怕什麼」

日韓東南亞觀光客增　網：沒有陸客還有世界旅客

學者提「這4招」狠甩觀光寒流

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

男每天灌4瓶麥香紅…健檢報告曝

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

23歲重機兒過彎自撞亡　母哭提國賠控護欄害命

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」

小嫻剪耳下1cm激短髮！

唐綺陽2019下半年工作運大公開！

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

即／台中親親戲院驚傳隨機砍人

新北男邀12歲少女「病房激戰SOD」下場曝光

太平洋連3颱！9號利奇馬最快明生成

高雄女13歲當媽：想跟他結婚　18歲爸下場揭曉

興仁公園韓粉擺攤！車主勸導遭嗆

36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道

天天吃甜點！8歲女童得腎癌...30天後離世

愛喝酒！28歲男「6器官全爛光」腦子萎縮

更多

最夯影音

更多

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

再當一次新娘！阿嬤婚紗初體驗 全程少女心爆棚...祖孫情感動網

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推送牠回家

2個月「飲食+重訓」菜單全公開 他狂減10%體脂變身魔鬼筋肉人

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面