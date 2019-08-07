陳雪生憂小三通受波及　8日赴陸拜會福建台港澳辦

▲立委陳雪生預計8日赴福州，拜會福建省台港澳辦。（圖／資料照）

記者蔡紹堅／福州報導

大陸9月將暫停陸客小三通的消息雖被兩岸多個單位指為「誤傳」，但金門、馬祖方面仍不敢掉以輕心，連江縣立委陳雪生擔憂陸客赴台自由行暫停，會衝擊馬祖觀光產業，已規劃於8日親赴福州，拜會福建省台港澳辦主任王玲，維護小三通，以及金馬的旅遊市場。

連江縣立委陳雪生在大陸發布8月起暫停陸客自由行的消息後，隨即就致電國台辦，了解禁令對馬祖觀光產業的影響。國台辦則向他表示，自由行盡力對馬祖的影響不大。

▼馬尾5月舉辦「萬人遊馬祖」活動。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

事隔一日，陳雪生又收到民眾反映，有大陸福建省自由行旅客持小三通證進入馬祖，卻在黃岐港卡關，令人擔憂小三通是否也受影響。

不過，經陳雪生向福建省台港澳辦主任王玲，還有福州市台辦主任鄧達木了解後得知，卡關的主因，是福建相關單位對自由行禁令政策執行範圍未能充分了解。

陳雪生並強調，他已計劃在8日親自赴福州，拜會福建省台港澳辦，與主任王玲協調，以求儘速解除小三通自由行禁令，維護馬祖地區旅遊市場。

此外，馬祖交通旅遊局長林長青則表示，陸客至馬祖旅遊的人數目前只佔10％不到，因此自由行暫停所造成的衝擊很小，就算是小三通真的喊卡，影響也在10％以內，不過必須注意的是，這方面消息並沒有官方證實，只有民間業者在傳。

▼琅岐碼頭5月啟用，成為「兩馬小三通」（馬尾－馬祖）新航線。（圖／記者蔡紹堅翻攝）