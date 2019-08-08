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父親節快樂！溪頭米堤大飯店表揚大會　副縣長大跳海草舞

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▲南投縣政府8日在溪頭米堤大飯店舉辦「父愛如山‧真愛88全縣模範父親表揚大會」，共有14名模範父親接受表揚。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府8日在溪頭米堤大飯店舉辦「父愛如山‧真愛88全縣模範父親表揚大會」，共有14名模範父親接受表揚。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣政府在父親節，於溪頭米堤大飯店舉辦「父愛如山‧真愛88全縣模範父親表揚大會」，除13鄉鎮市推薦代表，埔里鎮也推薦1名身心障礙父親，共有14名模範父親接受表揚，副縣長陳正昇親自出席頒獎，更大跳海草舞，逗得在場民眾哈哈大笑。

▲南投副縣長陳正昇（左2）親自上台大跳海草舞。

▲南投副縣長陳正昇（左2）親自上台大跳海草舞。

父親節表揚活動今年選在米堤飯店舉行，縣府邀請模範父親與家屬在活動前一天入住，接受飯店免費住宿招待，並在隔天接受表揚。

每位模範父親在家人陪伴下經「星光大道」步入活動會場，由陳正昇親自頒贈匾額，大會也安排「感謝扛起重擔的肩膀－按摩、大聲說愛」活動，讓子女慰勞辛苦的父親，同時說出心中的感激，好幾位父親聽到都流下感動的眼淚，場面溫馨感人。

陳正昇說，雖然沒參加過金馬獎，但從活動能感受到星光大道的盛況，感謝米堤提供優質的場地，讓模範父親得以接受最盛大的招待與表揚，今年接受表揚的模範父親出生在生活困苦、台灣剛開始發展的時代，他們刻苦耐勞照顧家庭，對子女的教育也十分著重，期盼所有為人子女都能心懷感激、善盡孝道。

▲大會安排「感謝扛起重擔的肩膀－按摩、大聲說愛」活動，現場溫馨感人。

▲▼ 大會安排「感謝扛起重擔的肩膀－按摩、大聲說愛」活動，現場溫馨感人。

▲大會安排「感謝扛起重擔的肩膀－按摩、大聲說愛」活動，現場溫馨感人。

2019年全縣模範父親入選者為國姓鄉黃軒旺、竹山鎮劉火明、埔里鎮林明和、集集鎮石炎智、魚池鄉黃秋圳、中寮鄉林雅添、水里鄉廖燕山、仁愛鄉曾增輝、南投市陳義助、鹿谷鄉蔡武智、信義鄉司發金、名間鄉邱崧炳、草屯鎮李介世，以及埔里鎮李克賢。

模範父親中，最年長者為家住國姓鄉101歲的黃軒旺，出生貧困務農家庭的他育有3男3女，早年隨著岳父從事木屐與竹編工作，含辛茹苦教養子女，平時在社區鄰居眼裡更是個熱心公益、善心和藹的老好人。

最年輕的則是草屯鎮66歲的李介世，台電退休後擔任社區總幹事，大力推動農村再造美化環境，讓社區居民更認識自己居住環境，碧洲社區因此獲得內政部營建署社區總評鑑全國第二名。

竹山鎮長陳東睦、鹿谷鄉長邱如平、南投市長宋懷琳、魚池鄉長劉啟帆、信義鄉長全志堅、縣議員吳瑞芳、米堤飯店副總經理林靜惠等都到場，表達對模範父親的敬意。

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關鍵字：南投,父親節,表揚,米堤大飯店,溪頭

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