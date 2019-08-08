詐父親節財　蘋果經銷商STUDIO A出現山寨粉絲團

▲蘋果經銷商Studio A出現山寨粉絲團。（圖／Studio A提供）

記者邱倢芯／綜合報導

每當遇到各式的節日，都會出現巧立名目的詐騙集團出沒；今（8）日為父親節，節慶期間網路各式優惠訊息豐富、也易夾雜不實消息，蘋果經銷商STUDIO A就傳出有不肖人士成立山寨粉絲團「STUDIO A台北信義」，打出了父親節優惠，意圖騙取用戶個人資料；STUDIO A官方發出澄清稿表示，民眾應注意粉絲專頁是否具備「灰色勾勾」驗證徽章，以防受騙。

STUDIO A指出，年度熱賣的商品如iPhone、AirPods等商品，成為了今年父親節的禮品首選，近期網路上更出現山寨的STUDIO A粉絲團推出「歡慶父親節特別企劃、留言抽多位 AirPods 88元」、「AirPods二代4,438元」等多項優惠活動。

STUDIO A提醒消費者須留意不明網站以任何促銷、優惠活動之方式，吸引網友前往留言或參與活動。此外，STUDIO A官方粉絲專頁具備「灰色勾勾」驗證徽章，為Facebook確認之真實粉絲專頁。

STUDIO A表示，該公司所舉辦的活動，都會在官方網站或粉絲專頁公告，請大家多加留意，勿點擊不明連結或填寫個人資料，慎防有心人士藉以竊取個人資料。