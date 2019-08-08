台裔加拿大女議員訪南投　林明溱邀當地民眾來台旅遊促兩地交流

▲台裔加拿大議員康安禮造訪南投，林明溱盼兩地交流。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

6歲隨父母從彰化移民到加拿大，目前擔任卑詩省省議員的康安禮，8日拜會南投縣長林明溱，雙方分享兩地治理經驗，由於陸客限縮，林明溱順勢希望康安禮回國後能向該省民眾推介分享南投好山好水及優質的農產，邀請加拿大民眾來南投旅遊，並提議日月潭與卑詩省鹿湖締結姐妹湖，康女士表示，回國後將積極聯繫促成，開展南投縣與卑詩省交流新里程。

42歲的康安禮祖籍彰化，6歲隨父母前往加拿大發展，是道地的台灣女兒，曾任3屆本拿比市市議員，2016年當選卑詩省省議員，並兼任該省長者照護事務省秘書長。

康安禮表示，此行是首度訪台，主要是拜訪台中市及南投縣進行城市交流，並針對觀光、文化及長照政策等領域廣泛交流，交換經驗，同時也希望為台灣觀光、文化推廣盡一分心力，將南投之美分享給卑詩省民眾，帶動該手民眾來台觀光潮。

她也指出，日月潭是國際知名景點，也有豐富的生態環境，該省鹿湖是一個自然生態保育區，區內自然生態豐富，有許多相似之處，如果能順利締結姐妹湖，對兩地交流將有很大助益，將全力促成。



會中，林明溱贈送康安禮南投旅遊書及日月潭紅茶、竹藝茶盤及八大茶區茶磚，她也回贈具該省生態特色的黑熊保溫瓶，過程輕鬆溫馨。