　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台裔加拿大女議員訪南投　林明溱邀當地民眾來台旅遊促兩地交流

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台裔加拿大議員康安禮造訪南投，林明溱盼兩地交流。（圖／南投縣政府提供）

▲台裔加拿大議員康安禮造訪南投，林明溱盼兩地交流。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

6歲隨父母從彰化移民到加拿大，目前擔任卑詩省省議員的康安禮，8日拜會南投縣長林明溱，雙方分享兩地治理經驗，由於陸客限縮，林明溱順勢希望康安禮回國後能向該省民眾推介分享南投好山好水及優質的農產，邀請加拿大民眾來南投旅遊，並提議日月潭與卑詩省鹿湖締結姐妹湖，康女士表示，回國後將積極聯繫促成，開展南投縣與卑詩省交流新里程。

42歲的康安禮祖籍彰化，6歲隨父母前往加拿大發展，是道地的台灣女兒，曾任3屆本拿比市市議員，2016年當選卑詩省省議員，並兼任該省長者照護事務省秘書長。

康安禮表示，此行是首度訪台，主要是拜訪台中市及南投縣進行城市交流，並針對觀光、文化及長照政策等領域廣泛交流，交換經驗，同時也希望為台灣觀光、文化推廣盡一分心力，將南投之美分享給卑詩省民眾，帶動該手民眾來台觀光潮。

她也指出，日月潭是國際知名景點，也有豐富的生態環境，該省鹿湖是一個自然生態保育區，區內自然生態豐富，有許多相似之處，如果能順利締結姐妹湖，對兩地交流將有很大助益，將全力促成。
 

會中，林明溱贈送康安禮南投旅遊書及日月潭紅茶、竹藝茶盤及八大茶區茶磚，她也回贈具該省生態特色的黑熊保溫瓶，過程輕鬆溫馨。

ET快訊
快訊／利奇馬強風暴雨襲！高鐵宣布9日「台中站以北全天停駛」
台中市宣布9日「正常上班上課」　利奇馬襲台風雨未達標
宜蘭縣也放了！9日確定「停班停課」　利奇馬襲台風雨達標
新竹縣市宣布：9日停止上班課
桃園宣布：9日停止上班上課
胖颱利奇馬挾強風豪雨！北北基宣布明天停班停課

關鍵字：南投,加拿大

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民眾遇詐騙員警霸氣嗆員編　詐騙集團急退散

父親節快樂！溪頭米堤大飯店表揚大會　副縣長大跳海草舞

利奇馬來勢洶洶　桃市備妥4萬8000個砂包做好防災

張麗善到警局分送方巾　歡度88節

台裔加拿大女議員訪南投　林明溱邀當地民眾來台旅遊促兩地交流

利奇馬逼近台灣　中市府全力備戰！部份活動延期或停辦

山區致災潛勢風險高　台7等省道8/8晚陸續預警性封閉

花蓮26位模範父親代表受表揚　徐榛蔚致贈大寶瓶+午宴慰辛勞

強颱利奇馬進逼！新竹納陸警範圍　五峰、尖石重症患者率先撤離

擴大構築查緝金融犯罪防線　南檢、南稅局創設聯繫平臺

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

民眾遇詐騙員警霸氣嗆員編　詐騙集團急退散

父親節快樂！溪頭米堤大飯店表揚大會　副縣長大跳海草舞

利奇馬來勢洶洶　桃市備妥4萬8000個砂包做好防災

張麗善到警局分送方巾　歡度88節

台裔加拿大女議員訪南投　林明溱邀當地民眾來台旅遊促兩地交流

利奇馬逼近台灣　中市府全力備戰！部份活動延期或停辦

山區致災潛勢風險高　台7等省道8/8晚陸續預警性封閉

花蓮26位模範父親代表受表揚　徐榛蔚致贈大寶瓶+午宴慰辛勞

強颱利奇馬進逼！新竹納陸警範圍　五峰、尖石重症患者率先撤離

擴大構築查緝金融犯罪防線　南檢、南稅局創設聯繫平臺

快訊／花蓮縣9日正常上班上課！風雨觀測未結果達標

不斷更新／利奇馬強襲北北基桃竹放颱風假！　全台9日「停班停課」懶人包

時力2天快刀除名高潞：打擊形象、違反期待

快訊／利奇馬強風暴雨襲！高鐵宣布9日「台中站以北全天停駛」

民眾樂翻！北北基9日停班課　提前宣布原因曝光

葛萊美認證！英倫樂團「蒙福之子」　11月首度來台近距離開唱

民眾遇詐騙員警霸氣嗆員編　詐騙集團急退散

快訊／南投縣預報出爐！風雨未達標9日「上班上課」

北北基9日停班停課！　台大等5醫院開「颱風特別門診」

揭秘《全職高手》真人特效！楊洋臉上貼滿「黑圓點」：臉都僵了

地方熱門新聞

屏東「鳳梨妹」滿月！寄養媽媽手..

他父親節前醉倒人行道！暖爸2個..

台南新營土石方場非法貯留廢水

即／宜蘭8/8晚間正常上班、上..

執行署台南分署舉辦一元起標物票..

5千元就買到車　花蓮分署開課教..

防災大作戰　AAV7兩棲登陸突..

鄭文燦背書　蔣絜安參選桃園立委

利奇馬颱風逼近　南方澳漁港船擠..

舊三貂嶺隧道闢自行車道觀光路線

花蓮2起地震　親不知子海上古道..

置廠房出租　被堆滿事業廢棄物

曬愛玉籽不敢出門　張明章每天盯..

貪玩小狗走失　獸醫憑晶片找到飼..

更多熱門

相關新聞

阿金胖到險安樂　遇見她狂甩45KG

來自加拿大的黃金獵犬凱伊（Kai）一度胖到78公斤，被前任飼主帶到醫院要求安樂死，幸好獸醫師趕緊為狗狗找家。新主人潘姆（Pam Heggie）耐心地帶著汪汪每天散步三趟，接受水療練習肌耐力，終於成功幫助毛孩甩掉45公斤，「牠願意用一整天專心面對一件巨大的挑戰，而且真的做到了。」

涉3謀殺案　警方尋獲2嫌屍體

颱風逼近！南投勸離939人下山

美人腿公主選拔開放報名獎項豐富

台銀限量銷售　火焰彩虹銀幣

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

蘇貞昌28分震醒...幕僚36分接到電話　一句話讓政院跳起來

一芳水果茶「買大送中」　1.9萬網友洗版蓋樓

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面