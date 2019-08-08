業界轉戰學界　葉國献馬來西亞森州環球廚藝挑戰賽奪金

▲▼ 原嘉義市知名餐廳董座葉國献(圖左)，因對廚藝烹調的熱衷，由業界轉戰學界更代表吳鳳科大於國際賽一舉奪金，吳鳳科大蔡宏榮校長(圖右)給予高度肯定。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學餐旅管理系助理教授級專業技術人員葉國献，同時也是原嘉義市大北京餐廳董座，因緣際會由業界轉到學界，於7月9、10兩日參加由馬來西亞森美蘭餐飲廚業工會舉辦『2019馬來西亞森州環球廚藝挑戰賽 』，這場競賽在馬來西亞第1次以中餐為主題並且得到 "WACS"世界厨師聯合會認證比赛。

該比賽有來自中國、香港、澳門、台灣、新加坡、瑞士、澳洲、菲律賓、韓國、印尼、及非洲南部的萊索托等地共12個國家之團體約有180多名頂尖廚藝精英，齊聚展開廚藝較量，葉國献榮獲一金、一銀佳績。

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▲▼ 原嘉義市知名餐廳董座葉國献秉持對烹調的熱衷，轉戰學界表現依舊亮眼。（圖／記者翁伊森翻攝）

葉國献憑藉自己對廚藝的熱愛、專業，以細膩刀工構思作出這道熱菜擺盤；此動態作品名稱：「一、三杯雞腿肉剝皮辣椒雞；二、芙蓉雞胸肉四絲捲；三、雞肉蛋黃起司捲釀雞翅」；十足的體現中式料理中「觀」的美學意念，深刻的感受精深的飲食文化，獲得評審的青睞與肯定，榮獲金牌。

另外；靜態中式冷盤項目；作品名稱：「家畜家禽類：糯米雞翅、 河海鮮類：鳳梨蛋黃干貝球、素食類：三位麵筋、脆皮黃瓜千層捲」，以熱炒冷展方式呈現；榮獲銀牌；為吳鳳爭光，再一次站上國際舞台，成功的為吳鳳科大打響知名度。