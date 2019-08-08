雙子星案遭卡　柯文哲：政府變成外資投資台灣最大風險

記者陳家祥／台北報導

拿下台北雙子星標案的南海團隊，因中資疑慮遭卡，假處分案日前遭法院二度駁回，南海不排除提起抗告；由於迫近8月9日最後簽約日期，雙子星案恐再添變數。台北市長柯文哲說，雖然明天是最後一天，但我得標廠商一定會去抗告，這一拖不曉得要拖多久；柯也說，這案子會讓很多外資要進台灣會猶豫，「現在政府變成外資投資台灣最大的風險，所以人家就會打退堂鼓。」

對於雙子星案，柯文哲說，按照法律規定，明天是最後簽約期限，原得標廠商也不是站著挨打，假處分不成一定會去抗告，「現在就不曉得那抗告在最高行政法院要拖多久，所以老實講，這案子我看會拖一陣子」，在司法程序沒有告一段落之前，台北市政府不能做任何有實質意義的處分。

「還是一句話，現在政府已經變成企業最大的風險」，柯文哲說，雙子星案會讓很多外資要進來台灣會「想很久」，他表示，記得當時雙子星招標時，原先有5家廠商要進來，包括美國、日本都有在蒐集資料，可是後來投標的時候只有2家。」

「我想說奇怪，不是有5家要進來嗎？」柯文哲說，後來美日的公司都嫌台灣的政治風險太高，所以這句話當前政府要思考，「現在政府變成外資投資台灣最大的風險」，人家就會打退堂鼓。

柯文哲說，原本5家有興趣最後有3家跑掉，這次再搞一次，「那以後對所有外資而言，一定會把台灣視為高風險地區，所以這民進黨政府自己要思考一下。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）