行政院廢印花稅　柯文哲酸：為了選票要當聖誕老人

記者陳家祥／台北報導

行政院定調將廢止「印花稅」，最快2020年上路。台北市政府則是開第一槍，直指北市每年印花稅收入約49億元，且有逐年成長趨勢，行政院說廢就廢將嚴重衝擊地方財政。柯文哲8日表示，「選舉快到了，為了選票，大家都要當聖誕老人」，雖然自己同意簡政輕稅原則，「但是你要先告訴我，49億拿掉台北市的稅收怎麼應付？」

柯文哲表示，印花稅只要一停掉，台北市少掉49億的稅收，「但是我也知道選舉快到了，為了選票，大家都要當聖誕老人」；柯表示，你要把台北市拿掉49億的稅收，那他就要問，有沒有什麼補償辦法？或是錢從哪裡來？

「然後還有一點，以前汽油燃料稅一開始60億，減到現在剩下30億」，柯文哲呼籲民進黨政府，「選票是一時的，可是政策是長期的」，今天如果要把台北市拿掉49億印花稅，那你要先跟我講，未來幾年少掉的錢要從哪裡來。

「我每次講說有任期的選舉制度，加上沒有歷史觀的政治人物，造成今天台灣政治上的困局」，柯文哲說，印花稅要取消他也沒有意見，自己也同意簡政輕稅原則，但是中央要先講出，「49億拿掉台北市的稅收怎麼應付？49億不是49元，如果明年不見了，請問你錢從哪裡來？」

柯文哲表示，還是不太贊成選舉支票一張一張開，「明年呢？後年呢？你用特別預算今年給我49億，可是我要問的是，啊明年、後年呢？」，所以還是要有長期規劃，不要隨便喊價，這不是負責任政府該有的行為。



▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）