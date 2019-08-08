▲ 強颱「利奇馬」逼近北台灣，金山警分局加強防颱整備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著「利奇馬」颱風暴風圈逼近，新北市金山警分局於7日下午，中央氣象局發布北部海上颱風警報後，分局長陳永昌至轄內各分駐所、派出所巡視表示，提醒同仁注意執勤安全，如遇強風大雨不可勉強出勤，尤其山區應注意土石崩落，避免意外發生，務必達到零傷亡目標。隨著暴風圈逼近，風雨勢必增強，民眾應儘量避免外出，以免危及生命財產安全。

分局長陳永昌親自至轄內乾華、石門及老梅所提醒同仁加強辦公廳舍防颱措施，各所駐地均已備妥防水沙包、發電機、照明設備及儲備糧食，確認功能良好，以維護人員、裝備、車輛及廳舍安全，並清掃廳舍周邊排水設施避免雜物堵塞造成淹水。

▲ 強颱「利奇馬」逼近北台灣，金山警分局各所駐地均已備妥發電機、照明設備。

依據中央氣象局預報，輕度颱風「丹娜絲」會夾帶豐沛雨量，可能造成部分地區坍方、落石、土石流，金山警分局針對轄內23條潛勢區域及河川溪流（金山區9條、萬里區12條、石門區2條）周邊居民，必要時會配合各區公所，預先疏散至安全處所。

分局長陳永昌指出，隨著新北市政府災害應變中心設立，萬里、金山及石門區公所也陸續開設災害應變中心，金山警分局亦派員24小時全天候進駐各區災害應變中心待命，並呼籲颱風期間民眾切勿於岸邊逗留、釣魚及觀潮，隨著暴風圈逼近，風雨勢必增強，民眾應儘量避免外出，以免危及生命財產安全。

金山警好讚：https://www.facebook.com/jinshan.police.ntpc/

▲▼ 金山警分局各所駐地均已備妥防水沙包、發電機、照明設備及儲備糧食。