陸學者：美方將中國列匯率操縱國「最終只可能是雙輸」

▲人民幣。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

美國財政部在5日宣布，將中國大陸列為「匯率操縱國」（currency manipulation），為此大陸《經濟日報》8日的報導引用學者看法指出，美方此舉向全球市場釋放了消極訊號，並在短期內增加了市場的波動，「在經濟金融全球化的今天，這一做法最終只可能是雙輸。」

報導指出，泰國央行、印度央行和紐西蘭聯儲均在7日宣佈降息，其力度從25個基點至50個基點不等，這被市場認為是各國央行應對近期外部不確定性影響的主要措施之一，此外，觀察人民幣匯率於近日「破7」的過程不難發現，人民幣匯率的走跌也是由於外部因素引發的。

▲美國總統川普。（圖／路透社）

報導表示，此次人民幣匯率貶值同樣是美方不負責任的口頭干預造成的，大陸國家外管局國際收支司原司長管濤認為，美方將中國大陸列為「匯率操縱國」既不符合國際法，也不符合其國內法。嘉盛集團首席中文分析師黃俊則認為，有理由認為這是美國遏制中國的一個手段，一方面通過提高關稅，同時迫使人民幣升值，雙管齊下打擊中國產品的出口競爭力。

這是美國自1994 年來，首次正式將中國列入匯率操縱國。美國財政部的新聞稿指出，在美國總統川普的支持下，財政部長梅努欽（ Steven Mnuchin）已經確定，中國是一個「匯率操縱國」，基於這項決定，梅努欽之後將會跟國際貨幣基金組織（IMF）合作，來消除中國最新舉動帶來的不公平競爭優勢。

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