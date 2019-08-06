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25年來首度！　美財政部將中國列為「匯率操縱國」

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普斥責中國貨幣操縱。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美中貿易戰持續升溫，繼美國川普在推特一連串開砲之後，美國財政部在5日宣布，將中國列為「匯率操縱國」（currency manipulation），這是美國自1994 年來，首次正式將中國列入匯率操縱國。

美國財政部的新聞稿指出，在川普的支持下，財政部長梅努欽（ Steven Mnuchin）已經在今日確定，中國是一個「匯率操縱國」，基於這項決定，梅努欽之後將會跟國際貨幣基金組織（IMF）合作，來消除中國最新舉動帶來的不公平競爭優勢。

在此之前，中國人民幣兌美元「破 7」，下跌到10年來的低點。川普5日就在推特發表一連串的貼文抨擊，「中國允許其貨幣價格降到幾乎是史上最低點，這就是所謂的『貨幣操縱』，聯準會你們聽到了嗎？這是嚴重違反規則的行為，隨時間過去一定會大大弱化中國」、「中國一直以來都利用貨幣操縱偷走我們的企業和工廠，傷害就業市場，並壓低勞工的薪水，髓害農產品價格，之後再也不會了！」。

對此，中國人民銀行則嚴詞否認有「干預匯市」，該行提到，是因為受到單邊主義、貿易保護主義政策，及美國對中國加徵關稅預期等影響，才使得人民幣兌美元匯率貶值，但人民幣匯率完全能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。

中國人民銀行行長易綱也在5日晚間發生明表示，中國作為一個負責任大國，會堅持市場決定的匯率制度，不搞競爭性貶值，不將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具，應對貿易爭端等外部擾動。

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關鍵字：匯率,匯率操縱國,美元,人民幣

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