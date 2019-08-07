Google前員工爆料要阻止連任　川普：來看他們想在2020大選做什麼

▲川普在Twitter表示，Google正努力破壞自己在2020年的競選連任。（圖／翻攝自川普的Twitter）
記者吳宛霖／綜合報導
美國科技公司Google離職員工切爾內基（Kevin Cernekee）近日爆料，Google試圖用盡一切資源影響2020年大選結果，讓美國總統川普不能成功連任。川普在推特（Twitter）上發文，「看看Google想在2020年大選做什麼。」對此Google發表聲明，這位前員工心懷不軌，此番言論失實且毫無根據，公司政策無關政治意見也沒有政治傾向。
Google前工程師切爾內基表示，川普在2016年美國大選當選總統時，「Google高層當場哭出來，淚流滿面」，並誓言不再讓這些事發生，會用盡一切力量和資源控制公眾的資訊流通，確保川普在2020年大選落敗。他指出，Google掌握龐大的美國選民資訊建立「心理檔案」，藉此在選前改變他們的意向，另外Google各層級都充滿政治偏見，一旦有反對意見，就會招來騷擾甚至解僱。
Check out what @Google is up to for the 2020 election! #KAG2020 pic.twitter.com/roM2WNmUSP— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月6日
川普在Twitter表示，Google正努力破壞自己在2020年的競選連任，並壓制希拉蕊的負面報導，同時放大自己的負面報導，Google的作為「一切都非常違法，我們正密切地關注Google！」
Google發言人表示，「這位心懷不滿的前員工說法完全錯誤」，公司政策無關政治意見，「我們不遺餘力打造產品並執行公司政策，沒有政治傾向」，而公司職場文化也歡迎熱烈討論，但不歡迎騷擾、歧視、未經許可登入及竊取公司機密資料，此外，2018年解雇切爾內基是因為他濫用公司設備，包括遙距訪問軟件系統。
...in 2020.” Lou Dobbs stated that this is a fraud on the American public. @peterschweizer stated with certainty that they suppressed negative stories on Hillary Clinton, and boosted negative stories on Donald Trump. All very illegal. We are watching Google very closely!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月6日