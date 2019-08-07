　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Google前員工爆料要阻止連任　川普：來看他們想在2020大選做什麼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普在Twitter表示，Google正努力破壞自己在2020年的競選連任。（圖／翻攝自川普的Twitter）

▲川普在Twitter表示，Google正努力破壞自己在2020年的競選連任。（圖／翻攝自川普的Twitter）

記者吳宛霖／綜合報導

美國科技公司Google離職員工切爾內基（Kevin Cernekee）近日爆料，Google試圖用盡一切資源影響2020年大選結果，讓美國總統川普不能成功連任。川普在推特（Twitter）上發文，「看看Google想在2020年大選做什麼。」對此Google發表聲明，這位前員工心懷不軌，此番言論失實且毫無根據，公司政策無關政治意見也沒有政治傾向。

Google前工程師切爾內基表示，川普在2016年美國大選當選總統時，「Google高層當場哭出來，淚流滿面」，並誓言不再讓這些事發生，會用盡一切力量和資源控制公眾的資訊流通，確保川普在2020年大選落敗。他指出，Google掌握龐大的美國選民資訊建立「心理檔案」，藉此在選前改變他們的意向，另外Google各層級都充滿政治偏見，一旦有反對意見，就會招來騷擾甚至解僱。


川普在Twitter表示，Google正努力破壞自己在2020年的競選連任，並壓制希拉蕊的負面報導，同時放大自己的負面報導，Google的作為「一切都非常違法，我們正密切地關注Google！」

Google發言人表示，「這位心懷不滿的前員工說法完全錯誤」，公司政策無關政治意見，「我們不遺餘力打造產品並執行公司政策，沒有政治傾向」，而公司職場文化也歡迎熱烈討論，但不歡迎騷擾、歧視、未經許可登入及竊取公司機密資料，此外，2018年解雇切爾內基是因為他濫用公司設備，包括遙距訪問軟件系統。




 

ET快訊
中颱「利奇馬」增強狂吹14級風！　氣象局：不排除達強烈颱風上
快訊／大雨夜襲北台5縣市！利奇馬睜眼甩「水彈」　暴風圈再增強
結婚4年拒絕同房！她羞愧揭丈夫褲裡「超噁秘密」...認：和別

關鍵字：川普,Google,Donald J. Trump,Hillary Clinton,希拉蕊,2020

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

值6300萬金幣「塞滿背包」！　墨西哥2狂匪搶鑄幣局金庫

Google前員工爆料要阻止連任　川普：來看他們想在2020大選做什麼

香港示威中國「瀕臨忍耐極限」　衛報：變相考驗中美關係發展！

壞教「慾」　清純體育女教師　涉性侵未成年學生被捕

「想去濟州島看海」韓戰被俘55年染肺疾　89歲脫北者離世前圓夢：好幸福

菲律賓禁售致命疫苗　登革熱病例暴增98％…已釀622死

手機鬧鐘莫名被關！巴西女總是睡過頭　偷錄影發現「粉紅肉墊」狂拍iPhone

美國制裁委馬杜洛政權來往的公司　國防顧問：該是時候解決了

影／宛如廣島原爆　西伯利亞軍火庫大爆炸　至少1死12傷

女同學拒約會…槍手列入「性侵名單」待宰　警方：他熱愛屠殺

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

「戴克蕭為何比哈柏受歡迎？」　巨石強森想很久...傑森史塔森一旁笑了

值6300萬金幣「塞滿背包」！　墨西哥2狂匪搶鑄幣局金庫

Google前員工爆料要阻止連任　川普：來看他們想在2020大選做什麼

香港示威中國「瀕臨忍耐極限」　衛報：變相考驗中美關係發展！

壞教「慾」　清純體育女教師　涉性侵未成年學生被捕

「想去濟州島看海」韓戰被俘55年染肺疾　89歲脫北者離世前圓夢：好幸福

菲律賓禁售致命疫苗　登革熱病例暴增98％…已釀622死

手機鬧鐘莫名被關！巴西女總是睡過頭　偷錄影發現「粉紅肉墊」狂拍iPhone

美國制裁委馬杜洛政權來往的公司　國防顧問：該是時候解決了

影／宛如廣島原爆　西伯利亞軍火庫大爆炸　至少1死12傷

女同學拒約會…槍手列入「性侵名單」待宰　警方：他熱愛屠殺

熱血開練！「啦啦隊女神」峮峮搶先體驗adidas 2019 Sports Base運動基地

韓國瑜揭「選舉最大祕密」　游梓翔：酸民嘲笑反而顯露自己無知

不斷更新／李茲6局失2分退場　7局結束桃猿3：2兄弟

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

家被燒掉母親癌逝…少年遭父虐打被阿姨綑綁　10歲妹看著他溺死在浴缸

小卷米粉、鱔魚意麵20間台南小吃快閃台北　烤魷魚限時買一送一

鳴影品／電競武俠江湖！　《全職高手》真假「2個楊洋」拼榮耀

張軒睿慢熟好難聊！莫允雯還原「初見面場景」開口秒被句點

中颱「利奇馬」增強狂吹14級風！　氣象局：不排除達強烈颱風上限

快訊／大雨夜襲北台5縣市！利奇馬睜眼甩「水彈」　暴風圈再增強

國際熱門新聞

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場..

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘..

女師秀前凸後翹身材　網暴動：想..

公寓大火！7歲女童困鐵窗活活燒..

毒梟戴面具越獄失敗　用床單上吊..

日本女孩「絕對不會做」的11件..

妻子被當人肉賭注　遭丈夫牌友性..

2女兒只能救1個…他陷最痛抉..

泰空姐染登革熱　3天後極速死亡

狠弟不爽「WIFI共用減速」　..

潛水客遭鯊魚狠咬...他血流如..

老鼠攻佔超商！網：新開的迪士尼..

16歲少女被跳蚤咬傷亡？家人丟..

利奇馬逼近沖繩　日氣象廳：警戒..

更多熱門

相關新聞

柯文哲必修的政黨學分─早產的台灣民眾黨

若從更長遠的角度來看，郭台柯之間最後達成怎樣的合作關係，其實就大致決定了未來幾年「第三勢力」的格局跟空間，大致上也就是「台灣民眾黨」的格局跟空間。

美國會打台灣牌嗎？端視川普的這些小動作

人民幣11年來首度貶破7　匯率恐成中美貿易談判籌碼

屏檢察長化身臉書直播主　宣導反賄選

國民黨立委提名出爐 張嘉郡、謝淑亞出征

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 吳可熙 颱風即時 元朗事件 韓國瑜 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 U12世界盃 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

好市多「潮流神鞋」千元有找　高雄人狂掃26雙

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸2地區

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘死

不斷更新／8日「停班停課」懶人包　中颱利奇馬將發海陸警

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

利奇馬海警1730發布！氣象局曝最新路徑

專家曝「這8縣市」放颱風假機率最高

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面