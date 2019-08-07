Google前員工爆料要阻止連任　川普：來看他們想在2020大選做什麼

▲川普在Twitter表示，Google正努力破壞自己在2020年的競選連任。（圖／翻攝自川普的Twitter）

記者吳宛霖／綜合報導

美國科技公司Google離職員工切爾內基（Kevin Cernekee）近日爆料，Google試圖用盡一切資源影響2020年大選結果，讓美國總統川普不能成功連任。川普在推特（Twitter）上發文，「看看Google想在2020年大選做什麼。」對此Google發表聲明，這位前員工心懷不軌，此番言論失實且毫無根據，公司政策無關政治意見也沒有政治傾向。

Google前工程師切爾內基表示，川普在2016年美國大選當選總統時，「Google高層當場哭出來，淚流滿面」，並誓言不再讓這些事發生，會用盡一切力量和資源控制公眾的資訊流通，確保川普在2020年大選落敗。他指出，Google掌握龐大的美國選民資訊建立「心理檔案」，藉此在選前改變他們的意向，另外Google各層級都充滿政治偏見，一旦有反對意見，就會招來騷擾甚至解僱。

Check out what @Google is up to for the 2020 election! #KAG2020 pic.twitter.com/roM2WNmUSP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月6日





川普在Twitter表示，Google正努力破壞自己在2020年的競選連任，並壓制希拉蕊的負面報導，同時放大自己的負面報導，Google的作為「一切都非常違法，我們正密切地關注Google！」

Google發言人表示，「這位心懷不滿的前員工說法完全錯誤」，公司政策無關政治意見，「我們不遺餘力打造產品並執行公司政策，沒有政治傾向」，而公司職場文化也歡迎熱烈討論，但不歡迎騷擾、歧視、未經許可登入及竊取公司機密資料，此外，2018年解雇切爾內基是因為他濫用公司設備，包括遙距訪問軟件系統。

...in 2020.” Lou Dobbs stated that this is a fraud on the American public. @peterschweizer stated with certainty that they suppressed negative stories on Hillary Clinton, and boosted negative stories on Donald Trump. All very illegal. We are watching Google very closely! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月6日







