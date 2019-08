Google前員工爆料要阻止連任　川普：來看他們想在2020大選做什麼

▲川普在Twitter表示,Google正努力破壞自己在2020年的競選連任。(圖/翻攝自川普的Twitter)

美國科技公司Google離職員工切爾內基(Kevin Cernekee)近日爆料,Google試圖用盡一切資源影響2020年大選結果,讓美國總統川普不能成功連任。川普在推特(Twitter)上發文,「看看Google想在2020年大選做什麼。」對此Google發表聲明,這位前員工心懷不軌,此番言論失實且毫無根據,公司政策無關政治意見也沒有政治傾向。

Google前工程師切爾內基表示,川普在2016年美國大選當選總統時,「Google高層當場哭出來,淚流滿面」,並誓言不再讓這些事發生,會用盡一切力量和資源控制公眾的資訊流通,確保川普在2020年大選落敗。他指出,Google掌握龐大的美國選民資訊建立「心理檔案」,藉此在選前改變他們的意向,另外Google各層級都充滿政治偏見,一旦有反對意見,就會招來騷擾甚至解僱。

川普在Twitter表示,Google正努力破壞自己在2020年的競選連任,並壓制希拉蕊的負面報導,同時放大自己的負面報導,Google的作為「一切都非常違法,我們正密切地關注Google!」

Google發言人表示,「這位心懷不滿的前員工說法完全錯誤」,公司政策無關政治意見,「我們不遺餘力打造產品並執行公司政策,沒有政治傾向」,而公司職場文化也歡迎熱烈討論,但不歡迎騷擾、歧視、未經許可登入及竊取公司機密資料,此外,2018年解雇切爾內基是因為他濫用公司設備,包括遙距訪問軟件系統。

