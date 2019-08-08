快訊／官方參考價也失守！　人民幣兌美元中間價「破7」...11年新低

▲人民幣兌美元匯率中間價也跌破7大關。圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

人民幣兌美元繼續承壓！繼在、離岸價即期匯率雙雙失守「破7」後，官方參考價也失守。據今早中國人民銀行（大陸央行）公布數據顯示，人民幣兌美元中間價為7.0039，較上一交易日下跌43個基點，為2008年以來中間價首次破7。

即期匯率方面，截至目前人民幣兌美元匯率在岸價報7.0420，較昨收盤價7.0602回升182個基點；離岸價報7.0643，較昨收7.0811回升168個基點，兩價格均在5日驟貶後，連續三日呈現回穩態勢。

▲中美貿易戰是影響國際金融市場走勢的重要因素。（圖／路透）

事實上，人民幣兌美元匯率是否「破7」，一直是中方謹守市場穩定的重要心理防線，也是中美貿易戰爆發以來各界的關注焦點。日前（8月5日）一早於境內、境外交易的在岸價、離岸價即期匯率雙雙「破7」後，引發市場廣泛討論，大陸人行也立即發表聲明坦承，係受中美關稅等因素影響，但強調有漲有落很正常、人幣走勢仍相對穩健、經濟發展基本盤不變。

因此，儘管觀察人民幣匯率中間價於5到7日連續3日重挫229點、458點、313點，至今日下調43個基點，但在、離岸價格已出現回穩趨勢，今日中間價下調43個基點也較前幾日收斂。

大陸交通銀行首席經濟學家連平認為，大陸實施的是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。受市場因素的影響，人民幣出現了一定程度的貶值，未來也可能會有一定程度的升值，這些都是浮動匯率制度下的正常表現，不必太在意所謂「破7」的關口。

另有匯率分析師認為，中方近日「放手貶值」，是對美方加徵關稅做出的表態，也一併釋放過去確保匯率於6.7到6.9之間波動的「維穩期間」內，累積的系統性風險。但對於未來人民幣的走勢，中方將「點到為止」，不會繼續過度貶值，否則雖能抵銷關稅風險，但對提振內需不利，也會面臨美方的匯率操縱指控。

人行於每個工作日參考在國際一籃子貨幣走勢，評估金融市場及政策後，於一早公告當日的人民幣兌美元匯率中間價，提供市場作為人民幣交易時匯價的參考基準，也被認為是中方控制匯率走向的重要手段。

