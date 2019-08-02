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「用小錢買大保障」！　單親爸爸保險規劃有撇步

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▲爸爸，父親，爹，爹地，老公，丈夫，男友。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲單親爸爸是家中經濟支柱，元大人壽分享「用小錢買大保障」秘訣，就能規劃一份足夠的基本保障。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

台灣近年來離婚率逐漸攀升，單親家庭比例也隨之提高。元大人壽表示，單親爸爸是家庭唯一的經濟來源，應為自己規劃基本的保險保障，以分散突發的意外或疾病，造成家庭經濟中斷的風險，只要掌握「用小錢買大保障」秘訣，就能規劃一份足夠的基本保障。

元大人壽指出，單親爸爸平時需兼顧工作與孩子，體力負荷大，又是家庭唯一的經濟支柱，家庭責任大，更應為自己做足保障，以免突來疾病或意外，造成財務危機，讓年幼孩子失去依靠，因此建議單親爸爸保險規劃可掌握「用小錢買大保障」七字訣，扣除日常支出，為自己規劃一份足額的基本保障，包括終身壽險、醫療險及意外險。

若單親爸爸收入有限，可考慮規劃「定期壽險」，利用其保費繳交輕鬆的特色，適合希望於特定期間提高保障及預算較少的人；再者是，對於外勤工作的爸爸，則建議從附加意外醫療下手，讓意外保障更完整；最後是單親爸爸拚事業之餘，也要照顧孩童，難免會有健康問題，所以可規劃實支實付醫療險，來補健保給付的不足。

舉例來說，一名35歲在一般公司擔任內勤人員的單親爸爸為例，投保20年期「元大人壽新加值定期壽險」保額200萬元，搭配「元大人壽享安住院醫療健康保險附約」計劃及「元大人壽新意外傷害醫療保險附約」保額3萬元，首年年繳保費僅1萬6,574元，每天平均約只需46元，即可建構起基本的身故保障200萬元，若因疾病或意外住院診療，則享有限額12.5萬元的住院醫療費用實支實付及限額1,000元的病房費用實支實付，若因意外導致門診或需住院，再提供3萬元額度內傷害醫療實支實付，減輕突發事故造成的經濟負擔。

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關鍵字：元大人壽,單親,離婚,壽險,意外險,醫療險

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