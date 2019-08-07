15歲少年浴缸「跪姿溺死」關鍵曝！「童軍繩綑綁手腳」阿姨認了

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

新北市三重區一名15歲少年，7日凌晨以「跪姿溺斃」在阿姨家的浴缸裡！當時死者的父親正在客廳睡覺，阿姨在外頭抽菸！大約3分鐘，阿姨熄了菸，回頭發現外甥已經沒有生命跡象，才趕緊報案，事後她向警方坦承，為了讓躁動的外甥別亂動，有先用童軍繩綑綁，再要求跪進填滿水的浴缸，但沒想過要殺他。

▲少年溺斃在阿姨家的浴缸裡...（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，7日凌晨3時許，少年在家中不斷躁動吵鬧，39歲阿姨見狀便要他罰跪，但他仍持續吵鬧，阿姨忍無可忍，只好叫他進浴室跪在裝滿水的浴缸中「冷靜」。過程中她拿童軍繩綑綁少年的四肢，使其難以動彈，沒想到最後釀出大禍。

▲ 新北市三重周姓少年被阿姨罰跪在浴缸中，卻離奇溺斃，警方到場蒐證以釐清死因。（圖／記者陳雕文翻攝）

阿姨把少年控制在浴缸裡，接著離開浴室到陽台抽菸，大約3分鐘後，她熄菸返回浴室查看時，少年趴在浴缸內一動也不動，嚇得趕緊將他拉出施予CPR並報警。目前警方已介入調查少年死因，而阿姨及少年父親則被依過失致死罪送辦。

出稿時間：19：10



更新時間：19：45（新增照片）

▼15歲少年被罰跪離奇溺斃，警方到場蒐證以釐清案情，以下同。（圖／記者陳以昇攝）

▼死者的父親及阿姨被依法移送新北地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）