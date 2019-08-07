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2小鴨結伴衝冰櫃一直看！超商員無奈寫「超萌真相」　網笑歪：今天有遇到

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▲▼2小鴨結伴逛超商，真相萌翻了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲2小鴨結伴逛超商，真相萌翻了。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／董美琪報導

一名網友po出超可愛的一幕！只見2隻鴨子闖入超商，站在冰櫃前探頭探腦，似乎在找尋什麼，店員許多網友看到這麼可愛的景象都融化了，紛紛表示，「哪家超商？我也要去跟鴨鴨一起吹冷氣」，另外，店員櫃台上的一張紙板內容，也意外引起「大歪樓」。

網友6日在「爆怨公社」發文表示，「我只想抱怨一下店員，明明這麼有愛，為什麼不肯耐著性子跟好奇顧客一一解釋，#強大的網友點出此為三和路的萊爾富#友善店家給個讚噢。」

請繼續往下閱讀...

只見2隻小鴨似乎知道哪裡最冷，不斷往冰櫃靠近，站在冰櫃門前望向裡面；而店員似乎被問太多遍了，在櫃台上放了一張大大的紙條，寫著「那是鴨，不是我們養的，牠們來這裡吹冷氣。」相當逗趣。

不少網友看了紛紛留言，「好可愛！會變成人氣店吧！」、「因為有很多酸民會去抱怨，為什麽門市養禽類造成那些人的困擾，所以乾脆寫出來」、「可能有些人問說那是不是鵝阿……」、「店員忙死了，哪有辦法一一跟客人說」、「一天有那麼多客人要解釋幾次，這樣才是聰明的做法」、「改天去朝聖一下」。

也有網友表示被那張紙條誤會歪樓，「牛在那？」、「為何有牛啊」、「字可以寫集中一點嗎?害我一直在找牛」、「牛呢牛呢我要看牛～～～～～哞」。

還有許多熟門熟路的人笑說，「常遇到，牠洗完澡就會去萊爾富吹冷氣」、「呵呵，我今天去領包裹有遇到，牠們很聰明，再怎麼去串門子都會自己回家」、「三和夜市文化北店，斜對面攤商老闆養的」、「新北市三重區」、「那2隻鴨子天天都在那邊吹冷氣」、「原來是三和夜市的鴨霸」。

▲▼2小鴨結伴逛超商，真相萌翻了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲2小鴨結伴逛超商，有網友遇到也拍下這可愛的景象。（圖／翻攝爆怨公社）

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