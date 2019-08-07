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韓國瑜揭「選舉最大祕密」　游梓翔：酸民嘲笑反而顯露自己無知

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▲▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜日前說，「選舉的最大秘密，很多人都猜不透、看不了解，選舉的最大秘密就是，票多的贏，票少的輸，就這麼簡單。」（圖／記者賴君欣攝）

記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前上政論節目說「選舉的最大秘密就是，票多的贏，票少的輸，就這麼簡單」，遭到不少網友嘲諷，更有人在臉書「照樣造句」發文調侃。不過，世新大學副校長游梓翔今（7）日指出，韓市長的話是一種一語道破事情簡單道理的修辭方式，早有政壇、體壇的國際名人說過了，「硬要取笑只是顯出了自己的無知」。

游梓翔在臉書發文舉例，長期擔任參院外交委員會主席，對台灣相當友好的美國已故參議員荷姆斯（Jesse Helms），就曾在2005年的專訪中說，「贏得選舉的最大秘密是得到比你的對手更多的選票。我的朋友眾議員海恩斯就是一個很值得研究的例子」。

▲▼游梓翔。（圖／翻攝世新大學官網）

▲游梓翔。（圖／翻攝世新大學官網）

游梓翔進一步提到，荷蘭足球巨星克鲁伊夫（Johan Cruijff）也曾經說過，「要贏就是要比你的對手多進一球。」這兩句話都是各種名言網站語錄經常收錄的名言，若按照台灣酸民的標準，那至少先嘲笑一下這兩位國際名人吧，「他們說這兩句話可比韓國瑜早太多了」。

他道破，「這不過是一種一語道破事情簡單道理的修辭方式。雖不必然有什麼大智慧，但硬要取笑只是顯出了自己的無知。」

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關鍵字：韓國瑜,世新大學副校長游梓翔,選舉

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