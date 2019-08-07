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颱風要來…中元普渡　韓國瑜再唸心經「祈求高雄市民平安」

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記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜7日分別到鳳山行政中心和四維行政中心，參加市府中元普渡拜拜，韓國瑜擔任主祭者，並在現場又唸起「心經」，相當虔誠。他在儀式後受訪表示，唸心經是為了祈求市府同仁和高雄市民能平平安安，至於媒體追問「郭韓會」和柯文哲批評等相關議題，韓國瑜都不願回答。

▲▼ 0807_韓國瑜聯訪_普渡_念心經 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜參加中元普渡儀式，當場背誦心經。（圖／記者洪正達攝）

媒體人黃光芹曾爆料韓國瑜睡前「都得喝一杯高粱」，遭韓駁斥「我睡前都是唸心經」，更當場在鏡頭前示範，一分鐘不多不少、完整背出260字的《般若波羅蜜多心經》。韓國瑜主持普渡儀式時，又再度背誦心經，他受訪表示此舉是為了祈求市府同仁和高雄市民，在新的一年都能平平安安。

▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者葉南州攝）

▲韓國瑜被問到柯文哲和郭台銘議題，通通選擇不答。（合成圖／記者葉南州攝）

韓國瑜受訪提到颱風快來了，專家評估可能會帶來豪大雨，市府也已經全神貫注準備防颱工作，媒體再問「郭韓會」因颱風攪局取消？韓回答「目前還沒有這樣的一個計畫」。至於台北市長柯文哲在廣播節目上批評韓國瑜「得意忘形」，韓僅回答「好，謝謝，還有其他問題嗎？」。

記者提問「什麼時候跟郭台銘見面？」，韓國瑜說「現在沒有，還有沒有其他問題？」，媒體再問「和郭台銘電話通了嗎？」，韓依然無視「還有沒有其他問題？」，另外還有人問「是否憂心換柱事件重演？」，韓國瑜直接回答「那就這樣子了好不好」，「就以市政、防颱（為主）」，對於其他國政議題，一律都不回應。

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,心經,颱風,中元普渡,市政,郭台銘

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