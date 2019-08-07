颱風前搶收！白沙屯海邊野蚵遍沿岸　漁民「不無小補」樂翻天

▲白沙屯海邊進入野蚵盛產期，漁民趁颱風來襲前趕緊出動全家大小，一起挖採野蚵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

利奇馬颱風來勢洶洶，但在苗栗縣通霄鎮白沙屯沿海每年農曆7、8月進入野蚵盛產期，許多民眾趁著颱風來臨之際，攜家帶眷趁退潮時到沿岸挖採野蚵，漁民採收2、3個小時，就可以赚進千元，還能讓家人飽餐一頓，一舉兩得；所以不管漲潮退潮，隨時都有漁民泡在水裡，挖鮮蚵，蔚為奇觀。

通霄鎮白東巡守隊長陳清榮表示，近日正逢野蚵大量盛產時節，每天退潮時都湧入大量民眾前來採野蚵，沿岸遍地布滿了蚵殼，有時採野蚵的人更多達數百人，更有不少外地人慕名而來，一時成了觀光勝地，也成了扶老攜幼的好去處。

▲▼漁民採收野蚵2至3個小時，大多都能有10餘斤的成果，也讓他們多了個賺外快的機會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳清榮指出，野蚵和一般養殖的鮮蚵不同處在於味道鮮美度；當地民眾只要放一點薑絲，什麼調味料都不用加，就自然散發出鮮甜的口感，這也就是當地人忙搶收的主因，外地來的饕客更是大量採購，使得這些野蚵價格也水漲船高，市場上1斤大概在200至250元，一般都可以採收到10多斤的鮮蚵，也讓這些漁民不無小補。

但陳清榮強調，採野蚵也是有方法的，因野蚵是附著在岸上，會有許多的石礫容易打滑，所以提醒民眾最好穿著防滑鞋，和戴塑膠手套避免割傷；現在又有颱風將至，他也呼籲民眾，如發布颱風警報，就不要再前往挖採野蚵了，以避免危險的情況發生。