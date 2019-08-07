　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

颱風前搶收！白沙屯海邊野蚵遍沿岸　漁民「不無小補」樂翻天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲白沙屯海邊進入野蚵盛產期，漁民趁颱風來襲前趕緊出動全家大小，一起挖採野蚵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲白沙屯海邊進入野蚵盛產期，漁民趁颱風來襲前趕緊出動全家大小，一起挖採野蚵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

利奇馬颱風來勢洶洶，但在苗栗縣通霄鎮白沙屯沿海每年農曆7、8月進入野蚵盛產期，許多民眾趁著颱風來臨之際，攜家帶眷趁退潮時到沿岸挖採野蚵，漁民採收2、3個小時，就可以赚進千元，還能讓家人飽餐一頓，一舉兩得；所以不管漲潮退潮，隨時都有漁民泡在水裡，挖鮮蚵，蔚為奇觀。

通霄鎮白東巡守隊長陳清榮表示，近日正逢野蚵大量盛產時節，每天退潮時都湧入大量民眾前來採野蚵，沿岸遍地布滿了蚵殼，有時採野蚵的人更多達數百人，更有不少外地人慕名而來，一時成了觀光勝地，也成了扶老攜幼的好去處。

▲▼漁民採收野蚵2至3個小時，大多都能有10餘斤的成果，也讓他們多了個賺外快的機會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼漁民採收野蚵2至3個小時，大多都能有10餘斤的成果，也讓他們多了個賺外快的機會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼漁民採收野蚵2至3個小時，大多都能有10餘斤的成果，也讓他們多了個賺外快的機會。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳清榮指出，野蚵和一般養殖的鮮蚵不同處在於味道鮮美度；當地民眾只要放一點薑絲，什麼調味料都不用加，就自然散發出鮮甜的口感，這也就是當地人忙搶收的主因，外地來的饕客更是大量採購，使得這些野蚵價格也水漲船高，市場上1斤大概在200至250元，一般都可以採收到10多斤的鮮蚵，也讓這些漁民不無小補。

但陳清榮強調，採野蚵也是有方法的，因野蚵是附著在岸上，會有許多的石礫容易打滑，所以提醒民眾最好穿著防滑鞋，和戴塑膠手套避免割傷；現在又有颱風將至，他也呼籲民眾，如發布颱風警報，就不要再前往挖採野蚵了，以避免危險的情況發生。

ET快訊
女車主急報案汽車「4片玻璃被偷了」！警到場按電動窗開關秒結案
獨／海派「昆凌」包養價每月40萬！再設局詐醫檢董座5千萬
老夫妻「組隊Uber Eats」鼻酸！網驚這張圖害慘他們…真
新光三越A9停電45分鐘！顧客怒：吃個情人餐全身濕透

關鍵字：白沙屯,野蚵,搶收

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

颱風前搶收！白沙屯海邊野蚵遍沿岸　漁民「不無小補」樂翻天

2019安平天后宮做16歲　歡喜轉大人扭出新希望！　

曬愛玉籽不敢出門　屏東農友張明章每天盯著太陽看

7-up女力向前衝音樂會　藍營7女縣市長齊聚七星潭把愛疉起來

發展低碳城市 台南市將開闢兩座大型生態特色公園

中職回饋列車結合棒球嘉年華　30年例行賽黃金週花蓮登場

陸客限縮雪上加霜！　徐榛蔚向中央喊話：新南向航線落地花蓮

50年的老菸槍　戒菸門診協助正式「離菸」

大寮陳家班2019「精饌米獎」奪亞軍　高雄147號香米四處飄香

利奇馬颱風侵台機率高　高雄區農改場籲農友加強防範

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

IU親眼看到ＯＯ被ＯＯ！　 滿月的冤恨公開..《德魯納》大反轉

颱風前搶收！白沙屯海邊野蚵遍沿岸　漁民「不無小補」樂翻天

2019安平天后宮做16歲　歡喜轉大人扭出新希望！　

曬愛玉籽不敢出門　屏東農友張明章每天盯著太陽看

7-up女力向前衝音樂會　藍營7女縣市長齊聚七星潭把愛疉起來

發展低碳城市 台南市將開闢兩座大型生態特色公園

中職回饋列車結合棒球嘉年華　30年例行賽黃金週花蓮登場

陸客限縮雪上加霜！　徐榛蔚向中央喊話：新南向航線落地花蓮

50年的老菸槍　戒菸門診協助正式「離菸」

大寮陳家班2019「精饌米獎」奪亞軍　高雄147號香米四處飄香

利奇馬颱風侵台機率高　高雄區農改場籲農友加強防範

烤鴨大賽又跳票！挨轟「鴨子飛到哪了」　潘恆旭：沒邀到名店

主子探頭照太美　媽想重溫卻反被「鬥雞眼ET」嚇到嘴歪

買房奉養老母裝潢竟漏水　「紅孩兒」王海輪3告設計師詐欺

赴紐澳旅遊正是時候！紐西蘭降息讓紐元重貶　澳幣連帶受挫創10年新低

醫術高超卻有殺人前科！《天才醫生車耀漢》好看的理由

快看藥單！長期服用「抗膽鹼效果強」藥物...恐增失智風險

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

鬼月友身現莫名瘀青...她驚曝瞄見「白影＋一顆頭」！劇情神逆轉　網怒：北爛

幼犬找媽被車撞死　脹奶母狗每夜茫然徘徊「孩子呢？」

G-SHOCK泥人錶升級變超輕　SEIKO高端運動錶拚精準

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

執行署台南分署舉辦一元起標物票..

花蓮2起地震　親不知子海上古道..

航警局認證外語胸章　提升服務品..

德國人被困山區白河警救援脫困

台南法拍會為國庫進帳33萬餘元

南投男出門散步　1小時內連遇3..

「一芳」挑起敏感神經！豐原總公..

舊三貂嶺隧道闢自行車道觀光路線

貪玩小狗走失　獸醫憑晶片找到飼..

宜蘭橋走入歷史　13日封橋改建

鄭文燦背書　蔣絜安參選桃園立委

全台有錢人聚集地曝光　人口成長..

外國軍人愛情詐騙女子險陷陷阱

颱風來前搶收野蚵　漁民樂翻天

更多熱門

相關新聞

98台斤大西瓜泡水　瓜農冒雨搶收

苗栗縣頭份市瓜農林天龍，專門栽種大西瓜，今年原本種植6株大西瓜但因連日下雨，只剩下2棵大西瓜存活下來，為避免水傷，今天冒著風雨搶收，最重的大西瓜達98台斤。

農委會籲稻農勿搶收　災害穀收購救助優

白沙屯媽回鑾遇大雨　信眾化身紅帽小黃人擠爆路口

白沙屯媽回鑾綠帆布遮臉　專家：要守住靈力

白沙屯媽「鑾轎左轉彎」急閃　專家曝理由

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

好市多「潮流神鞋」千元有找　高雄人狂掃26雙

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸2地區

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　周四五影響最劇

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮有解

夫外遇！她想「那邊變緊」整6次…只能塞鉛筆

陸軍203旅驚傳士兵連開3槍自戕

女星半夜睡進導演家11hrs！「演過4部片全是他的」

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面