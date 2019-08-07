都是氣候害的！文旦產量較去年少1成　農糧署估價格會更好

▲今年文旦開花較不順利，產量較去年減少1成。（圖／記者王兆麟攝）

記者許展溢／台北報導

中秋節快到，農糧署今（7日）指出，受氣候影響，今年文旦開花較不順利，產量較去年減少1成，不過價格以5台斤一箱的禮盒來看，仍跟去年差不多約600元，但預估價格會再更好。農糧署署長胡忠一表示，今年也特別跟糕餅業者合作，開發超過20種柚子月餅等禮盒，盼降低滯銷等狀況。

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▲農糧署舉行「柚見中秋、預見幸福」記者會。（圖／農糧署提供）

今天農糧署和文旦產業策略聯盟、中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會、台灣連鎖加盟促進協會合作辦理「柚見中秋、預見幸福」記者會。農糧署表示，台灣文旦種植面積約4200公頃，依產區特色可分為3大產區，中南部文旦栽培歷史最悠久，果肉口感綿密甜度高，喉韻佳易回甘，東部文旦果肉細嫩Q彈，汁多味美，北部文旦外型較為肥潤豐滿，香味濃郁，甜中帶酸。

▲農糧署建議民眾挑選文旦時，要注意以果形呈梨形，表皮光滑、油胞細緻。（圖／農糧署提供）

胡忠一受訪表示，今年的文旦產量約7.1萬公噸，較去年7.7至7.8萬公噸，減少1成，主要是受氣候波及，造成今年遇到要開花時不順。胡忠一進一步說明，今年24節氣中的白露是9月8日，離中秋節9月13日，只有5天，通常農民是在白露才採收，為避免滯銷等狀況，今年1月就先啟動調節，並和糕餅等業者合作，開發超過20種月餅，也推出一系列柚子產品。

▲農糧署表示，和業者合作開發出許多柚子產品。（圖／農糧署提供）

至於價格，胡忠一說，預計會比去年更好，但目前和去年差不多，以麻豆農會一箱5台斤的特級文旦來看，一樣維持在600元，不過有的因品種不同，價格就會有差別。農糧署也提醒民眾，挑選文旦時，要注意以果形呈梨形，表皮光滑、油胞細緻，果重400至600公克，有沉重感且底部開闊為最佳。選購後可立即嚐鮮，或放置通風處，經過數日辭水後，果肉質地將會更柔軟細緻，甜度也會再提升。

▲農糧署和糕餅業者合作，開發超過20種柚子月餅等禮盒。（圖／農糧署提供）

胡忠一指出，今年有13家農會（合作社）及11家糕餅名店，展出今年文旦柚禮盒及文旦製作的特色月餅、糕點，即日起至31日，民眾就能在農業易遊網上預購文旦柚、特色月餅、糕點禮盒。